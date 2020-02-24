Besinler cilt sağlığımızın olmazsa olmazlarıdır. Yediğimiz her şey adeta cildimize yansır. Dışarıdan yapılan bakımlar, takviyeler iyi beslenilmediği sürece yetersiz kalabilir. Sağlıklı ve düzenli bir beslenme cilt güzelliğin anahtarıdır. Peki, cilde iyi gelmeyen besinler nelerdir? İşte cilde zarar veren yiyecekler…

Cildimiz çevresel faktörler, kozmetik ürünler ve beslenmeden dolayı zarar görebilir. Özellikle güneş ışınlarına aşırı maruz kalmak, rüzgar ve bazı kötü alışkanlıkların verdiği zararı cilt onarmakta zorlanabilir. Herkes pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak ister ve pek çoğumuz bazı kişilerin cildinin güzelliğine anlam veremeyebiliriz. Ancak genetik faktörlerin yanı sıra düzenli beslenme ve sağlıklı bir yaşam cildin sıkı, pürüzsüz ve daha genç olmasını sağlar.

İyi bir cilde sahip olmak için sağlıklı besinler tüketmek ve düzenli bir cilt bakımı rutini yapmak cildinizi hem içerden hem dışardan besler. Tüketilen besinler cildin yenilenmesinin ve kolojen üretiminin artmasını sağlarken bakım ise cildinizi sivilce ve siyah noktalardan arındırmanıza ve en önemlisi hijyenini sağlar. Böylelikle sıkı gözenekler ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak kaçınılmaz olabilir. Bazı besinler hem cilt güzelliğimize hem de vücut sağlığımıza destek olur. Ancak bazı besinler ise tam tersi güzelliğimizi ve bedenimize ciddi zararlar verebilir. Peki cildi olumsuz etkileyen besinler nelerdir? Cilt güzelliğimiz için hangi yiyeceklerden kaçınmalıyız? İşte cildiniz için uzak durmanız gereken bazı besinler…

CİLDE İYİ GELMEYEN BESİNLER

ŞEKER

Ülkemizde şeker ve tuz tüketimi oldukça fazladır. İnce rafine ya da ilave formda şeker cildinizin zarar görmesine neden olan bir gıdadır. Çok fazla tüketildiğinde cildinizde sivilce oluşumuna neden olabilir. Mümkün olduğu kadar az hatta hayatınızdan çıkarmanız sizin yararınıza olacaktır.

FAST FOOD

Cildin zarar görmesini sağlayan fast food yiyecekler pek çok zararlı malzemelerle doludur. Trans yağ, doymuş yağlar ve gıda boyası ve çeşitli kimyasallarla lezzetlendirilmiş sağlıksız yiyeceklerdir. Erkenden yaşlanma, ciltte kuruluk ve akne sorunlarının yaşanmasına neden olabilir.