Cildi derinlemesine temizleyen maske yapımı

Sağlıklı bir cilt için en önemli unsur hijyendir. İyi yapılmayan cilt temizliği ciltte yağın ve kirin birikmesiyle ciltte gözeneklerin dolmasına ve genişlemesine neden olur. Zamanla biriken kir ciltte sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarına yol açmaktadır. Cildi derinlemesine temizlemek için mutlaka düzenli olarak maske yapmak gerekiyor. Peki cildi derinlemesine temizleyen maske nasıl yapılır? İşte tarifler...

Cildin her gün temizlenmiş olması cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Cildi kötü etkileyen nedenler kötü çevre koşulları, sağlıksız beslenme, yapılan yanlış diyetler olabilir. Öncelikle sağlıklı bir cilde sahip olmak için mutlaka işe beslenme, uyku düzeni ve kötü alışkanlıklara son vermek olacaktır. Meyve ve sebzeler ve hayvansal tüm ürünler yeterli tüketildiğinde mutlaka vücuda yararlı vitaminleri depo ederek cildinizin de ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır. Tüm bu detaylardan sonra cildinizin derinlemesine temizliğini yapmak cildi ölü derilerden arındırarak sağlıklı pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Bulunduğumuz ortamdaki hijyene dikkat etmek sağlığımızı da etkiler örneğin yastık kılıfı ve çarşaflarımızı düzenli olarak yüksek ısıda temizliğini sağlayabilirsiniz. Değiştirmediğimiz yastık kılıfları cildimizde bakterilerin üremesine ve ciltte cilt sorunlarının gözle görülür şekilde fark edilmesine neden olabilir. Derinlemesine yapılan cilt temizliği cildi her türlü olumsuz etkiye karşı koruyabilir. Bunun için cildimizi derinlemesine temizleyen peeling ve cilt maskeleri ile cildimizi ölü derilerden arındırabiliriz. Cildi derinlemesine temizleyen maske nasıl mı yapılır? Mutlaka denemeniz gereken pratik tarifler;

CİLDİ DERİNLEMESİNİ TEMİZLEYEN MASKE TARİFİ

Malzemeler;

1 çay kaşığı toz maya

Biraz su

Yapılışı;

Bir çay kaşığı toz maya ile biraz suyu macun kıvamına getirin ve göz çevreniz hariç cildinize sürün 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Kuru toz maya maskesi cildinizin derinlemesine temizlenmesi ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

CİLDİ TEMİZLEYEN KİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

Bir tatlı kaşığı kil

Bir miktar su

Yapılışı;

Malzemeleri karıştırın ve cildinize sürün. Kuruduğuna emin olduktan sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu maske cildi tüm yağ ve kirden arındırarak cildin pürüzsüz olmasını ve nefes almasını sağlar.