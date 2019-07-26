Cildi derinlemesine temizleyen maske yapımı

Cildin her gün temizlenmiş olması cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Cildi kötü etkileyen nedenler kötü çevre koşulları, sağlıksız beslenme, yapılan yanlış diyetler olabilir. Öncelikle sağlıklı bir cilde sahip olmak için mutlaka işe beslenme, uyku düzeni ve kötü alışkanlıklara son vermek olacaktır. Meyve ve sebzeler ve hayvansal tüm ürünler yeterli tüketildiğinde mutlaka vücuda yararlı vitaminleri depo ederek cildinizin de ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır. Tüm bu detaylardan sonra cildinizin derinlemesine temizliğini yapmak cildi ölü derilerden arındırarak sağlıklı pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Bulunduğumuz ortamdaki hijyene dikkat etmek sağlığımızı da etkiler örneğin yastık kılıfı ve çarşaflarımızı düzenli olarak yüksek ısıda temizliğini sağlayabilirsiniz. Değiştirmediğimiz yastık kılıfları cildimizde bakterilerin üremesine ve ciltte cilt sorunlarının gözle görülür şekilde fark edilmesine neden olabilir. Derinlemesine yapılan cilt temizliği cildi her türlü olumsuz etkiye karşı koruyabilir. Bunun için cildimizi derinlemesine temizleyen peeling ve cilt maskeleri ile cildimizi ölü derilerden arındırabiliriz. Cildi derinlemesine temizleyen maske nasıl mı yapılır? Mutlaka denemeniz gereken pratik tarifler;
CİLDİ DERİNLEMESİNİ TEMİZLEYEN MASKE TARİFİ
Malzemeler;
1 çay kaşığı toz maya
Biraz su
Yapılışı;
Bir çay kaşığı toz maya ile biraz suyu macun kıvamına getirin ve göz çevreniz hariç cildinize sürün 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Kuru toz maya maskesi cildinizin derinlemesine temizlenmesi ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlar.
CİLDİ TEMİZLEYEN KİL MASKESİ TARİFİ
Malzemeler;
Bir tatlı kaşığı kil
Bir miktar su
Yapılışı;
Malzemeleri karıştırın ve cildinize sürün. Kuruduğuna emin olduktan sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu maske cildi tüm yağ ve kirden arındırarak cildin pürüzsüz olmasını ve nefes almasını sağlar.