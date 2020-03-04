Cildi güzelleştiren meyveler nelerdir?

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmanızda beslenmenizin büyük payı vardır. Yedikleriniz cildinizin onarılması ve sağlıklı bir vücuda kavuşmanız için büyük faydalar sağlar. Özellikle meyvelerin lezzeti bir yana dursun cilde olan yararları saymakla bitmiyor. Peki, hangi meyveler cildimizi güzelleştirir?

Herkesin cildi için kullandığı ve etkilerini gördüğü kremler, maskeler ve peeling bakımları vardır ancak, güzel bir cildin sırrı içeriden beslenmektir. Hücre yenilenmesini ve eski, cansız hücrelerin dökülerek yer değiştirmesini ve bu büyümeyi sağlamak için sağlıklı besinlere gereksinim duyulur. Bu yüzden doğru besinleri tüketmek cildin gençliğini ve sıkılığını korumasına yardımcı olabilir.

Vitamin ve mineraller açısından zengin meyveler antioksidan özellikleriyle cildinizin pürüzsüz, genç ve sağlıklı görünmesinde etkisi büyüktür. Meyveleri yiyebilir hatta kabuklarını cildinize masaj yaparak cildinizin içeriden ve dışarıdan onarılmasına yardımcı olabilirsiniz. Peki cilt güzelleştiren şifa deposu meyveler hangileridir? İşte cilde birçok fayda sağlayan bazı meyveler…

GÜZELLEŞTİREN 3 MUCİZE MEYVE

ELMA

Elma güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur. Serbest radikallere karşı koruyucu olan elma cildinizi sıkılaşmasını ve gözeneklerin giderilmesine yardımcı olur. Aynı zaman da elma dişlerinizin güçlenmesini ve temizlenmesini sağlar.

MANDALİNA

C ve A vitaminleri sayesinde cildi parlamasını ve cildin nemlenmesini sağlayarak cilt kuruluğu sorununu ortadan kaldırır. Kış aylarının vazgeçilmezi mandalinayı bol bol tüketmenizde büyük fayda var.

NAR

Nar cildin hasar görmesini engeller ve cildi güzelleştirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır ve aknelere karşı savaş açar.