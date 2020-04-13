Cildi sıkılaştırma yöntemleri nelerdir?

Sıkı ve pürüzsüz bir cilt herkesin hayalidir. Gençliği temsil eder, sağlıklı, bakımlı ve fit görünmenizi sağlar. Ancak, yaşın ilerlemesi ile birlikte elastikiyetini kaybeden ciltlerde ne yazık ki kırışıklık ve sarkma problemleri yaşanır. İşte tam da bu aşamada işinize yarayacak cilt sıkılaştırma yöntemlerini derledik.

Sarkan bir cildin nedenleri arasında en çok kilo kaybı, hamilelik ve yaşlanmanın etkilerinden dolayı kaynaklanır. Cerrahi yöntemlerle ciltte sıkılaşma sağlanırken bunlardan kaçınmayı tercih eden insanlar için birçok çözüm yolu bulunur. İşte cildi sıkılaştırma yöntemleri…

SIKI BİR CİLT İÇİN ÖNERİLER

* Vücut ağırlığınız koruyup, sağlıklı beslenerek düzenli olarak egzersiz yaptığınızda tüm vücudunuz sıkılaşmaya başlar.

* Cildinizin pürüzsüzlüğünü korumak için bol su tüketmeniz gerekir. Su cildinizi iyileştirir ve sağlığını korur.

* Cildiniz sağlıklı, sıkı ve genç görünmesi için kolojene ihtiyaç duyar. Kolojen aynı zaman da dokuların elastikiyetini korumalarına yardımcı olur. Bunu nedenle kolojen üretimini arttıracak kremler ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip yağlar kullanabilirsiniz. Özellikle üzüm çekirdeği yağı cildi sıkılaştırıcı özelliğinden dolayı cildin toparlanmasına yardımcı olur.

* Gül suyu ve soda cildinizi sıkılaştırmanız için etkili ve doğal ürünlerdir. Gül suyu ile her gün cildinize tonik uygulayabilir veya soda ile yıkayabilir ya da cildinizi temizleyebilirsiniz.

* Cildinize masaj uygulayarak kan akışını arttırabilir ve cildi yaşlanmaya karşı tepki uyandırmaya yardımcı olabilirsiniz. Bir miktar cilt sıkılaştırıcı krem ile cildinize muhakkak aşağıdan yukarı olacak şekilde masaj yapın. Bu işlem kremin etkilerini arttırırken cildinizin iyileşmesini ve sıkılaşmasını sağlar.