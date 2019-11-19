Cildi temizleyen detoks nasıl yapılır?

Detoks yaparken yalnızca cilde yapılan uygulamalar yeterli olamayabilir. Bu süreçte sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. detoks sayesinde Özellikle sivilce ve siyah noktalardan arınan cilt bu sayede mükemmel bir parlaklığa ulaşabilir. Kilo vermek isteyenlerin uyguladığı detoks artık ciltte de uygulanarak cildin onarılmasını sağlayabiliyor. Detoks sırasında yalnızca dışardan yapılan uygulamalar değil içeriden de sağlıklı beslenerek daha başarı sonuçlara ulaşılabilir. Güzellik merkezlerine ihtiyaç duymadan kendinize detoks yapabilirsiniz.
HER SABAH ILIK LİMONLU SU İÇİN
Sabah cilt temizliğinizi yapmadan önce güne ılık limonlu su ile başlayabilirsiniz. Böylelikle metabolizmanız hızlanarak gece boyu vücutta biriken toksinler dışarı atılacaktır.
ÖĞÜNLERİNİZE YEŞİL YAPRAKLI YİYECEKLER İLAVE EDİN
Öğünlerinize sınırsız ıspanak, brokoli, roka, kereviz ve maydonoz gibi şifalı bitkiler ilave edin. Bu sebzeler harika detoks sağlarken vücudu alkalize edicidir. Sağlıksız, sivilceli ve siyah noktalı ciltlerin arkasında neden olan toksinleri yok etmek için mükemmel bir yardımcıdır.
DIŞARIDAN CİLT DETOKSU
Cildinize dışardan detoks uygularken öncelikle kimyasal ürünleri rafa kaldırıp doğal içerikli ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz.
CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN
Cildinizi sabah ve akşam doğal ürünlerle yıkamalısınız. Cildinizi kurutmayan malzemeler kullanmaya özen göstermelisiniz. Bitkisel yağlar ile cildinizi nemlendirebilirsiniz.
SPA İLE YENİLENİN
Derin bir cilt detoksu için fırçalama, yüz buharı, yüz maskesi yapılmalıdır. Tüm vücut bakterilerden arınarak adeta yenilenecektir. Doğal kil uygulaması harika bir seçenek olabilir.