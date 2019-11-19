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Cildi temizleyen detoks nasıl yapılır?
Cildi temizleyen detoks nasıl yapılır?
Cilt detoksu, sağlıklı ve canlı bir cilde ulaşmak için tüm doğru adımları bir araya getiren basit bir rutindir. Derinlemesine temizlik anlamına gelen detoks, cildi ölü derilerden arındırarak ciltteki tüm kir ve yağı temizlemeye yardımcı olur. Peki, cildi temizleyene detoks nasıl yapılır?
Sozcu.com.tr
Güzellik 19 Kasım 2019 - 12:46

Detoks yaparken yalnızca cilde yapılan uygulamalar yeterli olamayabilir. Bu süreçte sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. detoks sayesinde Özellikle sivilce ve siyah noktalardan arınan cilt bu sayede mükemmel bir parlaklığa ulaşabilir. Kilo vermek isteyenlerin uyguladığı detoks artık ciltte de uygulanarak cildin onarılmasını sağlayabiliyor. Detoks sırasında yalnızca dışardan yapılan uygulamalar değil içeriden de sağlıklı beslenerek daha başarı sonuçlara ulaşılabilir. Güzellik merkezlerine ihtiyaç duymadan kendinize detoks yapabilirsiniz.

HER SABAH ILIK LİMONLU SU İÇİN

Sabah cilt temizliğinizi yapmadan önce güne ılık limonlu su ile başlayabilirsiniz. Böylelikle metabolizmanız hızlanarak gece boyu vücutta biriken toksinler dışarı atılacaktır.

ÖĞÜNLERİNİZE YEŞİL YAPRAKLI YİYECEKLER İLAVE EDİN

Öğünlerinize sınırsız ıspanak, brokoli, roka, kereviz ve maydonoz gibi şifalı bitkiler ilave edin. Bu sebzeler harika detoks sağlarken vücudu alkalize edicidir. Sağlıksız, sivilceli ve siyah noktalı ciltlerin arkasında neden olan toksinleri yok etmek için mükemmel bir yardımcıdır.

DIŞARIDAN CİLT DETOKSU

Cildinize dışardan detoks uygularken öncelikle kimyasal ürünleri rafa kaldırıp doğal içerikli ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Cildinizi sabah ve akşam doğal ürünlerle yıkamalısınız. Cildinizi kurutmayan malzemeler kullanmaya özen göstermelisiniz. Bitkisel yağlar ile cildinizi nemlendirebilirsiniz.

SPA İLE YENİLENİN

Derin bir cilt detoksu için fırçalama, yüz buharı, yüz maskesi yapılmalıdır. Tüm vücut bakterilerden arınarak adeta yenilenecektir. Doğal kil uygulaması harika bir seçenek olabilir.

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Son güncelleme: 12:48 - 19.11.2019
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