Cildiniz yaza hazır mı?

Mevsim geçişlerinde cilt daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da ilk kural temizliktir. Öte yandan cildi kırışıklıklara ve lekelere karşı nemlendirip güneşten korumak gerekir…

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Dr. Eylem ACAR

Oksijen ve vitaminle canlandırın

Işıldayan bir tene kavuşmak için, yıpranmış derinin yenilenmesi gerekir. Bu yüzden cilde yapılan her türlü bakım çok değerli. Ancak bu sırada daha profesyonel desteklerden de faydalanabilirsiniz. Bu bakımlar sayesinde yıpranmış ve kalınlaşmış deri yenilenir. Oksijen kapsülleriyle cilt hiçbir zarar görmeden temizlenir, ölü deri tabakaları atılır ve cilt oksijenle vitamin alır.

İçten nemlendirin

Güneş ışınları, deniz, havuz gibi nedenlerle yazın cilt daha fazla kurur. Nem ve bakım ihtiyacı artar. Dışarıdan uyguladığınız kremlerin derinin gözeneklerinden geçerek alt tabakalara ulaşması zordur. Bu yüzden asıl etkinin hedeflenen tabakada görülmesi olası değildir. Bu nedenle de enjeksiyon yoluyla derinin alt tabakasına ulaşarak deriyi canlandırmak gerekir.

Işıltı liftingi

Deriye duru bir berraklık sağlayan bir tür ışık dolgusudur. Bu uygulama yüze hacim vermekten çok, cildi nemlendirir, besler ve koruma sağlar. Zengin multivitamin ve mineral içeriğiyle cildi besler.

Nasıl uygulanır?

15-20 dakikalık ışıltı liftingi yöntemi ince uçlu iğnelerle uygulanabilir. Yüz, boyun, dekolte ve eller gibi farklı bölgelere uygulanabilir. Hyalüronik asit, yaşayan tüm organizmaların bağ dokusunda doğal olarak bulunan, bulunduğu dokuya esneklik ve sağlamlık veren, su tutma kapasitesine sahip temel bir maddedir. Deri altında doğal olarak bulunan bu madde yaşla birlikte azalır; 50'li yaşlarda yarıya düşer ve deri yaşlanması ortaya çıkar. Enjeksiyon yoluyla, dışarıdan takviye edildiği zaman, deri daha sıkı ve kırışıksız görünür. Antioksidan maddeler ve vitaminler cildi güneşin, sigaranın ve diğer çevresel etkenlerin neden olduğu erken yaşlanma belirtilerinden korur, yaşlanma belirtilerini onarır. Özellikle güneşin zararlı etkilerinden ve hava kirliliğinin cilt üzerindeki zararlı etkilerinden korunmak, erken yaşlanma belirtilerini önlemek için de yapılması uygundur.