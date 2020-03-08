‘Cilt 28 yaşından itibaren yaşlılık belirtileri vermeye başlıyor’

Hava kirliliği, stres, güneşten gelen UV ışınları, şehir hayatının bir sonucu olarak karşımıza çıkan sağlıksız beslenme ve uyku düzensizlikleri cildi olumsuz etkiliyor ve parlaklığına, sağlıklı cilt görüntüsüne zarar veriyor.

“28 YAŞINDAN İTİBAREN CİLTTE ÇİZGİLER BAŞLIYOR”

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Cahit Vural bunun nedeninin ciltteki hyalüronik asit miktarının azalması olduğunu belirtti. Dr. Vural, hyalüronik asitin cilde nem ve gerginlik kazandırdığını belirterek şunları söyledi: “28 yaşından itibaren cildimizde bulunan hyalüronik asit her yıl yüzde 1 azalarak cildimizde ince çizgiler gibi yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına, cildin kırışmasına, kuru ve yorgun görünmesine sebep olur. Bu endişe sadece yüzle sınırlı değildir. El, boyun, dekolte bölgesi ile de ilişkili olabilir. Cildin zamanla kaybettiği hyalüronik asidi ona geri kazandırarak cildi derinden besleyen bazı uygulamalar bu dengeyi sağlar ve cilde parlak, sağlıklı bir görünüm kazandırır.”

“DERMİS TABAKASINA UYGULANIYOR”

Saten dolgu işleminin bunlardan biri olduğunu belirten Op. Dr. Vural, ciltteki dermis tabakasına işlem yapıldığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Saten dolgu cildin nem dengesini onararak pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazanmaya yardımcı oluyor. Cildi sıkılaştıran uygulama, ince çizgilerde düzelme sağlıyor ve cildin dermis denilen orta tabakasına enjeksiyonlar şeklinde uygulanıyor. Saten dolgunun etkisi zaman içerisinde artarak devam ediyor ve 12 aya kadar sürüyor. Uygulama yüzün yanı sıra el, yüz ve dekolte bölgesine de uygulanabiliyor.”

Cerrahi bir operasyon olmadığı için işlemin 10 dakika kadar sürdüğünü ve kişilerin aynı gün içerisinde gündelik hayata dönebildiğini ifade eden Op. Dr. Vural, “Cildin durumuna ve yaşa göre, birer ay aralıklarla, 1 ila 3 seans yapılabilir” dedi.