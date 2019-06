Cilt bakım maskesi nasıl yapılır? Kuru, yağlı cilt tipine göre maske tarifleri…

Düzenli yapılan cilt maskeleri cildi derinlemesine temizleyerek ciltte akne ve siyah nokta oluşumunu engeller. Yağlı ciltlerde sivilce ve siyah nokta oluşumu daha sık görülür. Kuru ciltler ise bakım yapılmadığı takdirde nemini tamamen kaybederek ciltte pul pul dökülme, kaşıntı, ve kızarıklık gibi cilt sorunları meydana gelmektedir. Cildimize uygun maskeler her zaman cildimizin ihtiyaç duyduğu nemi ve ışıltıyı cildimize geri kazandırır. Ne kadar fit ne kadar şık gözükürsek gözükelim bakımsız bir cilt her şeyi yerle bir eder. Cildin bakımlı olması kişiyi her daim güzel ve kusursuz gösterir. Cildimizin dışardan olduğu gibi içeriden de yeteri kadar besleniyor olması gereklidir. Tüketilen yiyeceklerin sağlıklı olması yaşam kalitemizi arttıracaktır. Sağlıklı yiyecekler bizim için gerekli vitamin ve mineralleri içerisinde bulundurur ve biz de cildimizi için gerekli ihtiyaçları bu şekilde tüketerek karşılayabiliriz. Dışarıdan yapacağımız maskelerle bunu destekler ışıl ışıl bir cilde sahip oluruz. Cilt, saç, eller, ayaklar kısacası her bölgemiz için evde yapabileceğimiz mükemmel maskeler vardır. Yaptığımız maskeler sorunlu bölgelerimiz için düzenli kullanımda harikalar yaratacaktır. Evimizde kendimiz peeling, derinlemesine temizleyen maskeler, cilt lekeleri için maskeler, sivilce ve siyah noktalar için maskeler ve pürüzsüz bir cilt için gerekli malzemelerle maskeler yapabiliriz bunlarda söz etmek gerekirse, işte cilt maskesi tariflerimiz…

KURU CİLT BAKIM MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 1 tatlı kaşığı bal

-1 adet yumurta sarısı

Yapılışı;

İki malzemeyi macun kıvamına getirdikten sonra cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. Ortalama 20 dakika sonra ılık su ile durulayın. Cildinizde sivilceler var ise 1-2 damla limon ilave edebilirsiniz.

YAĞLI CİLT BAKIM MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 1 yemek kaşığı kil

– 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

– Bir miktar su

Yapılışı;

Tüm malzemeleri macun kıvamına getirip cildinize sürerek 15 dakika bekletin. Bol su ile durulayın.