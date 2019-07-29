Cilt bakımı evde pratik olarak nasıl yapılır?

Cildinizi daha genç ya da pürüzsüz yapmak için güzellik salonlarına para harcamak yerine evde yapabileceğiniz bazı uygulamalar var. Üstelik bu uygulamalar hem kolay daha düşük hem de doğal. Peki evde cilt bakımı nasıl yapılır? Evde cilt bakımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Günün yorgunluğu, iş hayatının stresi cildinizi yorabilir. Eğer vaktiniz kısıtlıysa güzellik salonuna gitmek yerine evde kendinize bakım yapabilirsiniz. Evde bulabileceğiniz malzemelerle yapacağınız pratik bir uygulama cildinizin hem ölü derilerden arınmasına hem de daha canlı görünmesini sağlar.

EVDE CİLT BAKIMI ÖNERİLERİ

SİRKE

Sirke hemen her evde bulunan özellikle günümüzde temizlik için kullanılan bir üründür. Özellikle yağlı ciltler için sirke önerilir. Sirke cildiniz ölü derilerden arınır ve daha ipeksi bir görünümüne sahip olur. Sirkeyi kullanırken aşırıyı kaçmadan cildinize güvenle uygulayabilirsiniz. Yüzünüzü temizledikten sonra pamuk yardımı ile sulandırılmış sirke ile cildinizi silebilirsiniz.

ZERDAÇAL

Yemeklere muhteşem bir aroma katan zerdeçal aynı zamanda cildinize de farklı bir hava katacak. Özellikle yüzündeki aknelerden kurtulmak için zerdaçalı kullanabilirsiniz. Zerdaçalı cildinize uygulamadan önce biraz su ile macun kıvamına getirmeniz yeterli olacaktır. Temiz cilde maske gibi bu macunu sürebilirsiniz.

MUZ

Muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmadan alabileceğiniz son bir fayda daha var. Muzun kabuğunun iç yüzeyi iltihap giderici özelliğe sahip. Üstelik akne ve sivilce tedavisine de yardımcı oluyor. Temiz olan cildinize muzun kabuğunun iç yüzeyini sürmeniz yeterli.