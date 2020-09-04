Güzelleşmek ve gençleşmek denince aklınıza estetik cerrahi operasyonlar gelmesin. Cilt gençleştirmek için evinizde disiplinli ve düzenli bir şekilde uygulayacağınız cilt bakımları daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Bunun için biraz çaba sarf etmeniz gerekir ancak, sonuçlarını görünce bu mücadeleye değdiğini sizde net bir şekilde fark edebilirsiniz. İşte cilt gençleştirmek için evde yapılabilecekler...

Yenilenmiş, canlanmış bir cilt güven verir, ayrıca her zaman ayna karşısında kendinize hayranlıkla bakmanızı sağlar. Yaşınız ilerledikçe sizi rahatsız eden ince çizgiler, kırışıklılar ve sorunlu bir ciltten uzaklaşmanın etkili ve kolay yolları bulunur. Tonlarca para harcamadan hayalinizdeki genç bir görünüme evinizde uygulayacağınız yöntemlerle kavuşabilirsiniz. Peki cilt gençleştirmek için evde neler yapılabilir? İşte bazı ipuçları ile karşınızdayız.

RUTİN BAKIMLARLA GENÇLEŞME YÖNTEMLERİ

Günlük bir cilt bakımı rutini hakkında hepimiz yeterince bilgiye sahibiz. Cildi temiz tutmak, nemlendirmek ve serumlarla cildin ihtiyacı olan konsantre bakımı sağlamak, haftalık maske ve peeling yardımı ile cildi ölü derilerden arındırmak ve beslemek cilt güzelliğini korumanıza yardımcı olur. Ayrıca güneş kremi kullanmak, cilde mevsimsel ve yaş kriterini göz önünde bulundurarak bakım uygulamak da oldukça önemlidir.

MASAJ İLE CİLT GENÇLEŞTİRME

Yüz germe işlemini doğal yollarla da yapmak mümkün. Cilt bakımınızın ardından krem, serum ya da bakım yağı ile yüz masajı yaparak cildinizi toparlayabilir ve kaldırabilirsiniz. Masaj tekniği ile kan dolaşımını iyileştirebilir ve cildinde 1-2 ay gibi kısa sürede sıkılaşma ve gerginliği fark edebilirsiniz.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Genç bir cilde ulaşmak için egzersizler mutlaka gereklidir. Bu sayede cildindeki toksinleri atabilir ve daha sıkı kaslara sahip olabilirsiniz. Çalışan kaslar kolajen bağlarının güçlenmesini sağlar ve terlediğinizde gözenekler açılarak nefes alır. Ayrıca egzersizler sizi daha zinde, enerjik ve daha mutlu hissettirir.

SU İÇİN

Yumuşak, esnek, genç bir cilt için her gün en az 8 bardak su içmeyi unutmayın. Vücudunuzun ve cildinizin suya ihtiyacı olduğunu unutmayın.

DETOKS İLE CİLT GENÇLEŞTİRME

Kendiniz için hazırlayacağınız bir detoks programı toksinlerden arınmanıza yardımcı olabilir. Yaşlanmaya neden olan toksinleri hızlı bir şekilde vücudundan ve cildinden uzaklaştırmak için en az 3 gün detoks programı işe yarayacaktır. Ayrıca A, C ve E vitamini içeren besinleri tüketmeye özen göstermeyi ihmal etmeyin.