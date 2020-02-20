Cilt kuruluğu hangi vitamin eksikliğinden olur?

Cildinizde her mevsim oluşan kuruluk, cildin pul pul dökülmesine yol açarken A vitamininin de yeteri kadar alınmamasından kaynaklanıyor olabilir. Kuruluk şikayeti yaşayan kişiler cildinde gerilme ve çatlama gibi problemlerle çok sık karşılaşabilir ve dışarıdan nemlendirici veya bakım ile bu sorundan kurtulması neredeyse imkansız bir hale gelebilir.

Mevsimsel değişimler, stres, bazı hastalıklar ve beslenme alışkanlıkları cildin kurumasına, sağlıksız ve mat bir görünüm almasına neden olabilir. Başta A vitamininin yeteri kadar alınmadığı durumlarda ciltte kuruluk şikayetinin arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle A vitamini içeren besinler, çinko, Omega 3 yağ asidi, E vitamini takviyesi cildinizin kuruluk şikayetini ortadan kaldırarak nemlenmesine yardımcı olabilir. Sigara içen kişilerde de çok sık karşılaşılan cilt kuruluğuna karşı kişilerin bırakmaları tavsiye edilir.

Sağlıklı ve canlı bir cilt için beslenmenizin önemi büyüktür. Az su içmek bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir aynı zamanda cildin susuz kalarak kurumasına ve matlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle cildinizde aşırı bir kuruluk sorunu yaşıyorsanız A vitamini eksikliğinizi gidermeniz gerekebilir.

HANGİ BESİNLERDE A VİTAMİNİ BULUNUR?

Cilt kuruluğu pek çok kişinin rahatsız olduğu durumlardan biridir. A Vitamini ihtiyacınızı sebzelerden, doğal yağlardan ve bazı bitkisel gıdalardan karşılayabilirsiniz. A vitamini içeren besinleri şu şekilde sıralayabiliriz.

– Ispanak

– Tatlı patates

– Havuç

– Kuru kayısı

– Tereyağı

– Lahana

– Yumurta sarısı

– Balkabağı

– Domates

– Bezelye