Sağlıklı ve ışıl ışıl bir görünüm için aydınlatıcının formunu ve rengini doğru belirlemek önemlidir. kremlerden, tozlara, stick ve likit formundaki highlighter ürünleri, her cilt tipine özel olarak hazırlanmıştır. Toz/pudra aydınlatıcılar yağlı ve karma ciltlere stick ve likit aydınlatıcılar ise daha çok kuru cilt tipine sahip kişiler için kullanıma uygundur. Peki, cilt rengine göre highlighter nasıl seçilir?

Highlighter cilt renginize uygun ve doğru uygulandığında yüzünüzün görünümünü kaldırmaya ve aydınlatmaya yardımcı olur ve teninizde herkesin istediği parlak ve nemli bir görünüm kazandırabilir.

Aydınlatıcı ışığı yüzünüzde yansıtan ve daha etkili bir görünüm kazanmanıza yardımcı olan kozmetik bir üründür. Ancak aydınlatıcı uygularken aşırıya kaçmak hem doğallıktan uzaklaşmanıza hem de abartılı ve sırıtan bir parlaklığa neden olur. Bu nedenle yeteri kadar aydınlatıcı uygulamaya dikkat etmeniz büyük önem taşımaktadır.

Yüzünüzde aydınlatıcı kullanacağınız bölgeler, yanaklarda elmacık kemikleri, burunun daha ince görünmesi için burun köprünüzden aşağı bir vurgulayıcı, göz pınarına, kaş kemiği, üst dudağın orta kıvrımına uygulayabilirsiniz. Ancak tek bir seferde bahsettiğimiz bölgelere vurgulamak yerine birkaç alana highlighter uygulayarak daha hoş bir görünüme ulaşabilirsiniz. Peki cilt rengine göre highlighter nasıl seçilir? İşte cilt tonunuza yakışacak en iyi highlighter renkleri…

BEYAZ TENE UYGUN HİHGLİGHTER

Beyaz teniniz için highlighter seçerken krem rengi ve pembemsi aydınlatıcıları tercih edebilirsiniz. Cildinize en uygun olan açık renklerdeki tonları ve ışıltılı olanları kullanabilirsiniz.

ESMER TENE UYGUN HİGHLİGHTER

Cilt tonunuzun güzelliğini bozmadan cildinize daha yakın tonlardaki bronz, kahve ve bakır tonlardaki aydınlatıcıları seçebilirsiniz. Bu sayede hem doğal bir görünüme kavuşabilir hem de kusursuz görünebilirsiniz.

BUĞDAY TENE UYGUN HİGHLİGHTER

Buğday teniniz için pembe ve pembemsi aydınlatıcılar göz kamaştırıcı bir görünüm sağlar. Bu renklerle cildiniz sağlık, genç ve daha dinamik görünüm kazanabilir.