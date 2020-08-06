Peeling uygulaması cildinizin pul pul dökülmesini ve daha sağlıklı ve canlı bir cildi ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Bu sayede vücudunuzu ovarak ölü derileri cildinizden uzaklaştırabilir sertleşmiş derideki koyulaşan plakları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte cilt rengini açan peeling tarifleri…

Özellikle diz, koltuk altı ve genital bölgelerde oluşan kararmalar koyu renkli ve çirkin bir görünüme neden olur. Vücudunuzdaki bu ölü deri ve kirlerin biriktiği alanların rengini açarak vücut renginizi eşitleyebilir ayrıca daha pürüzsüz ve aydınlık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

PEELİNG NE SIKLIKTA UYGULANABİLİR?

Cildinize sık sık peeling uygulamak iyi değildir çünkü cildinizi aşırı derecede incelterek cildinizin sahip olduğu koruyucu bariyere zarar verebilirsiniz. Aşırı uygulama sonrası cildiniz çevresel toksinlere karşı daha duyarlı bir hal alabilir.

Genellikle cildinize haftada 2-3 kere peeling uygulamak yeterlidir. Eğer hassas ve kuru bir cilde sahipseniz pul pul dökme işlemini haftada 1 kere yapabilirsiniz. Ancak, bazı cilt hastalıklarına sahipseniz bir dermatoloğa danışmanızda fayda bulunur.

Banyo esnasında peeling uygulamak hem hatırlatıcı hem de kolay bir yoldur. Peeling uyguladıktan sonra vücudunuzu dairesel hareketlerle ovun ve ılık su ile durulayın.

Cilt kararmalarını giderici birçok ürün olsa da evde doğal malzemelerden yararlanarak cildinizdeki renk eşitsizliklerini oldukça makul fiyatlarla giderebilirsiniz. Üstelik çoğu mutfağınızda bulunan malzemelerden elde edilir. işte cilt rengini açan peeling tarifi…

BADEM VE YOĞURTLU PEELİNGİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı organik yoğurt

3 yemek kaşığı badem unu

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Yoğurt, badem unu ve balı bir kasenin içerisinde iyice karıştırın. Kremsi bir kıvama getirdikten sonra kararan bölgelere masaj yaparak uygulayın. Peelingi 20 dakika bekleterek cildinize nüfuz etmesini sağlayın. Daha sonra durulayın ve haftada 3 kere uygulayın.