Cilt sağlığınızı makyaj bozmasın

Makyaj gündelik hayatın bir parçasıdır ve farklı cilt tiplerine özel ürünler geliştirilmiştir. Ancak canlı bir görünüm için mutlaka doğal içerikli ürünler tercih edilmelidir…

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Dr. Eylem ACAR

Mineralli bakımın avantajları

Yeni geliştirilen doğal mikronize mineral bazlı makyaj ürünleri hem kozmetik kamuflaj hem de cilt koruması bakımından avantajlıdır. Bu ürünler yüzde 100 saf mikronize mineraller içerirler. İçeriğinde hiçbir kimyasal madde, talk ve parfüm bulunmaz. Yapılarında çinko oksit, titanyum dioksit gibi maddeler ve billur kayalarda rastlanan mineraller bulunur. Mineral bazlı ürünler gözenekleri tıkamaz, siyah nokta oluşturmaz. Ayrıca çinko oksit ve titanyum dioksit güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korur. Parfüm, paraben gibi kimyasal koruyucular cildi hassaslaştıran maddeler içermediklerinden alerji riski minimumdur. Çinko oksit, titanyum dioksit gibi maddelerin aynı zamanda iltihap önleyici özellikleri de vardır.

Akne sorununuz varsa…

Cildiniz akneliyse makyajdan kaçınmanıza gerek yok. Doğru ürün kullanmak kaydıyla kapatıcılar cildinize yararlı bile olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, yüzünüzde makyaj varken cildinize dokunmamak. Tahriş edilmeyen cildin tedavisi de kolay olur. Güzel görünen cilt kişinin özgüvenini artırır. Ancak makyajdan önce ve sonra cilt çok iyi temizlenmeli, uygun bir nemlendiriciyle beslenmelidir.

Profesyonel destek şart

Mineralli makyaj ürünleri kullanarak cildimizi şımartabiliriz. Ancak yine de cildinize uygun olan ürünü daha etkin ve doğru kullanabilmek için uzmanlardan destek almanızda fayda var.