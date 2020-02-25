Genellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak ciltte sarkmalar meydana gelse de cilt bakımına yeteri kadar önem verilmediği takdirde ciltte sarkma ve kırışıklık problemleri erkenden görülebilir. Nasıl bir cilde sahip olduğunuz beslenme ve cildinize verdiğiniz değere göre değişebilir. Cildinizi sarkmalara karşı korumak isteyenlerin yardımına bakım yağları yetişir. Peki, cilt sarkmasına hangi yağ iyi gelir?

Hiç kimse cildinde yaşanan sarkıklardan hoşnut olmaz. Yer çekimi, kozmetik ürünler, yanlış beslenme, cilde yeteri kadar özen göstermeme, çok sık kilo alıp verme gibi nedenler cilt sarkmalara neden olabilir. Herkeste farklılık gösteren cilt sorunları bazılarının erkenden cilt sarkması sorununa maruz kalmasına ancak bazı kişilerin ise yıllar geçse bile hala pürüzsüz ve sıkı bir cilde sahip olduğu birçoğumuz gözlemlemiş olabiliriz. Bunun için başta sağlıklı beslenmek, sigara ve alkolden kesinlikle kaçınmak gerekir. Aynı zamanda egzersizler daha zinde olmanızı ve vücudunuzun daha fit ve sıkı olmasını sağlar. Karbonhidrat ve şekerin aşırı tüketilmesi ciltte sarkmalara yol açabilir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar doğal ürünlerden şeker ihtiyacınızı karşılamanız ve meyve ve sebzeleri çok sık tüketmeniz gerekebilir.

Cilt için en iyi bakım ürünlerinden olan esansiyel yağlar cilt sarkmaları ve kırışıklık sorunlarının ortadan kalmasına ve özellikle cilt sarkmalarının ciddi oranda toparlanmasına neden olabilir. Peki hangi yağ cilt sarkması sorununu ortadan kaldırır? İşte cilt sarkmalarını toparlamaya yardımcı olan bitkisel yağ ve nasıl uygulanması gerektiği hakkında bazı ipuçları…

ARGAN YAĞI

Argan yağı içeriğindeki E ve A vitaminleri sayesinde ciltteki sarkmaları, kırışıklıkları ve lekelerin görünümünü azaltır. Cildin elastikiyetini korur ve nemlendirmeye yardımcı olur. Her gün yatmadan önce temiz cildinize birkaç damla argan yağını masaj yaparak cildinize sürmeniz yeterli.