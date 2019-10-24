Cilt yenileyen maske tarifi… Hücre yenileyen maske nasıl yapılır?

Cilt etraftaki tüm olumlu ve olumsuz etkileri içine çeker. Zamanla cilt yüzeyinde yağ ve kir birikerek siyah nokta, sivilce ve açık gözenekler ile kusurlu bir cilt tipi oluşmaya başlar. Cildin elastikiyetini kaybetmesi ile kırışıklar da ciltte kötü bir görünüme neden olabilir.

Sıkı gözenekler, ince ve minik çizgilerin görünümlerinin azalması ile cilt daha sağlıklı bir görünüm kazanır. Bunun için gerekli olan kolojen tedavisidir. Bu tedavi ile amaçlanan cilt hücrelerinin yenilenerek cildin tüm bakterilerden arınması, pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşmasıdır. Bu tip tedavileri evinizde doğal malzemelerle yapabilir ve böylelikle fazla para harcamadan doğal ürünler ile cildinizin sağlığını koruyabilirsiniz. Tamamen doğal olan bu yüz maskeleri cildinizin kolojen üretimini arttırmaya yardımcı olur ve çoğu mutfağınızda her zaman bulundurduğunuz malzemelerden oluşarak size kolaylık sağlar.

NEMLENDİRİCİ HÜCRE YENİLEYEN MASKE

Kırmızı üzüm kolojen üretimini arttırmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar içermektedir. Zeytinyağı nemlendirici görevi görerek cildin derinlemesine nem ihtiyacının karşılanmasına ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.

MALZEMELER

5 adet kırmızı üzüm

2-3 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Üzüm yağ ve balı bir kabın içerisinde ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Temiz cildinize sürün. 15-20 dakika cildinizde bekletin ve durulayın.

PROTEİN TAKVİYESİ İLE DAHA FAZLA KOLOJEN

Yalnızca bir yumurta akı ile cildinizde hücre yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Yumurta yüksek miktarda protein içerir. Cilde uygulandığında cildin sıkılaşmasını ve canlanmasını sağlar.

MALZEMELER

1 yumurta akı

YAPILIŞI

Bir yumurta akını iyice çırpın ve doğrudan yüzünüze uygulayın. Cildinizde kurumaya başladığında cildinizde gerilme olacaktır. Kuruduktan sonra cildinizi yıkayın.