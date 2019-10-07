Ciltte kaşıntı ve kızarıklık neden olur?

Ciltte kaşıntı ve kızarıklık neden olur?

Kaşıntılı cilt rahatsız edici ve sürekli kaşınma hissi yaşatan cilt sorunudur. Kafa derisinde, yüzde, kol, bacak gibi bölgelerde oluşan bu kaşıntılar kızarıklığa neden olabilir. Sürekli yaşanan kaşıntı, cildin kanamasına ve tahriş olmasına neden olabilecek kalın deri bölgelerine neden olabilir. Peki, ciltte kaşıntı ve kızarıklık neden olur? İşte sebepleri...

Kaşıntılı cildin nedenine bağlı olarak kızarıklıklar normal veya aşırı olabilir. Uzun süren kaşıntılı cilt, örneğin uykunuzun bölüyor ise zamanla endişe ve depresyona neden olarak yaşam kalitenizi etkileyebilir. Uzun süreli kaşınma kaşıntı yoğunluğunu iyice arttırarak, cilt yaralanmalarına, enfeksiyona ve izlere neden olabilir. İşte ciltte kaşıntı nedenleri…

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALIYIZ?

Kaşıntı durumunda mutlaka bir dermotoloğa görünmeniz gerekebilir.

-İki haftadan fazla sürer ve kişisel bakım önlemleriyle iyileşmez.

-Şiddetlidir ve sizi günlük rutininizden alı koyar.

-Kaşıntılar birden bire gelişir ve kaşımanıza rağmen kaşıntı sürekli devam eder.

-Tüm vücudunuzu etkileyebilir.

-Aşırı yoğunluk, kilo kaybı, idrar sıklığı, ateş gibi bir takım sorunlar eşlik edebilir.

KAŞINTI VE KIZARIKLIK NEDENLERİ

CİLT HASTALIKLARI: Kuru cilt, egzama, sedef hastalığı, böcek sokması gibi bir çok nedene bağlı olarak kaşıntı olabilir.

İÇ HASTALIKLAR: Kaşıntılı cilt altta yatan bir hastalığın habercisi olabilir. Bunlar arasında karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, demir eksikliği anemisi trioid sorunlarına bağlı olarak görülebilir.

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR: Kaşıntılı cilde neden olabilecek psikiyatrik hastalıklara örnek olarak kaygı, obsesif-kompulsif bozukluk ve depresyonu verebiliriz

TAHRİŞ VE ALERJİK REAKSİYONLAR: Naylon kıyafetler, kimyasal ürünler, sabunlar ve diğer maddeler cildi tahriş edebilir ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca kullanılan bazı ilaçlarında yan etkileri arasında kaşıntı görülebilir.