Ciltte kuruluk kızarıklık kaşıntı neden olur?

Ciltte kuruluk kızarıklık kaşıntı neden olur?

Ciltte kuruluk ve cansızlık sorunu ile birçoğumuz karşılaşmaktayız. Genellikle soğuk havalardan nasibini alan el ve yüzde oluşan kuruluk, giderek kızarmaya, çatlamaya, kaşıntıya hatta kanama gibi egzama belirtilerini ortaya koyar. Ancak ciltte kuruluk, kaşıntı ve kızarıklığın birçok nedeni bulunur. Peki, ciltte kuruluk kızarıklık kaşıntı neden olur?

Sık sık el yıkama, duş alma gibi alışkanlıklar da kuruluk, kaşıntı gibi cilt problemlerini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ilerleyen yaş, cilt kuruluğunun en yaygın sebepleri arasında yer alır.

Birçok sebebe bağlı olarak cildinizde kaşıntı meydana gelebilir. Özellikle kurdeşen ve egzama vücudun her yerinde kaşıntıya neden olur. Ayrıca cilt hastalıklarını dışında kansızlıktan parazite kadar pek çok hastalığın habericisi olabilir.

Mantar hastalıkları, bitlenme, ilaç döküntüleri ve uyuz kaşıntının nedenlerinden bazılarıdır. Vücudunuzun sadece birkaç bölümünde kaşıntı hissedebilirsiniz. Bu tip kaşıntıların yaygın nedenleri arasında böcek ısırıkları, saçkıran ve bazı enfeksiyonlar yer alır.

CİLTTE KURULUĞU ÖNLEMENİN YOLLARI

Kuru cilt bazı çevresel faktörlerden dolayı da meydana gelebilir. Özellikle kimyasal deterjanlar, hava kirliliği, sabunlar ve klimalı ortamlarda ciltte kuruluğa neden olabilir.

Nemlendirici kullanımı kuru cildi tedavi etmek için izlenebilecek en iyi yoldur. Bitkisel yağlar ve merhemler kuru cildinizi iyileştirmeye yardımcı olur.

Günde 3-4 kez cildinize nemlendirici sürün. Banyo alışkanlıklarınızı değiştirin. Kısa ve ılık duş cildinizin kurumasını engeller. Banyo sonrası cildinizi kurulayın ve hemen bir nemlendirici sürün.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİYİM?

Kuru ve tahriş olmuş bir cildin enfekte olma olasılığı oldukça yüksektir. Enfekte olan cilt kızarık, sıcak ve şiş bir hal alır. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte görülen kaşıntılar ciddi bir tıbbi sorundan kaynaklanabilir. 2 hafta içinde düzelmeyen bir kaşıntı probleminiz var ise doktora başvuru yapmanızda fayda vardır.

Yalnızca cildinizdeki kaşıntıdan kaynaklı problemlerde bu tür enfeksiyonlardan kurtulmak için antibiyotik kullanımına ihtiyacınız olabilir. Özellikle kaşıntı için kullanılan steroid kremleri kullanırken çok dikkatli olmalısınız çünkü cildinizde incelmeler ve diğer cilt problemleri gelişebilir.

KAŞINTILI CİLDİ DİKKATE ALIN

Sıradan gibi gözükse de bazen altta yatan ciddi bir hastalığın nedeni olarak ciltte kaşıntı görülebilir. Kaşıntının nedenleri araştırılırken hastanın yaşı, hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve hastanın banyo alışkanlıkları gibi durumlar dikkate alınır. Bazı ilaçların yan etkileri olarak deride bir sorun olmasa da kaşıntı meydana gelebilir.

Diyabet, bağırsak parazitleri, safra kesesi taşları, iç organ kanserleri (karaciğer, barsak, safra kesesi kanseri) lösemi, lenfoma gibi kan hastalıkları, böbrek yetmezliği, AIDS gibi sistemik hastalıkların ilk belirtileri olarak kaşıntılar meydana gelebilir.

Kaşıntı tedavisinde nedene yönelik bir tedavi planı yapılması gerekir. Birçok deri hastalığının tedavisinde uygun ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir.