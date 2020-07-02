Ciltte oluşan çukurlar nasıl tedavi edilir? Yüzde minik delikler neden olur?

Sivilceli ciltlerde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan minik delikler özellikle ergenlik dönemindeki sivilcelerin bıraktığı hasar sonucu ortaya çıkabiliyor. Genellikle burun ve yanak çevresinde oluşan bu çukurlar cildin görünümünü bozmasının yanı sıra rahatsızlık hissine neden oluyor. Peki ciltte oluşan çukurlar nasıl tedavi edilir? Hangi yöntemlerle ciltteki deliklerden kurtulabiliriz?

Ciltteki delikler portakal kabuğu görünümündeki yüzde oluşan minik çukurlardır. Ancak bu delikler müdahale edilmediğinde zamanla derinleşerek daha belirgin bir hal alabilir. Cildinizi daha yaşlı ve solgun gösteren bu durum siyah nokta ve sivilce oluşumunu da beraberinde getirebilir. Genellikle sivilcelerin bıraktığı izlerden kaynaklı oluşsalar da onları sıkmak gibi bazı yanlış uygulamalar sonucu ciltte delik ve çukurlar oluşabilir. Ayrıca genetik faktörler de ciltte delik ve çukur oluşumuna yol açabilir.

CİLTTEKİ ÇUKURLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cildinde bariz bir şekilde çukur ve delik olan kişiler ilk olarak dermatoloji uzmanına başvurmaları önerilir. Böyle durumlarda genellikle özel tedavi yöntemleri uygulanarak ciltteki çukur ve deliklerin tedavisi sağlanabilir.

Genellikle ciltteki çukurların derinliğine bakılarak iki farklı tedavi yöntemi uygulanır. Lazer yöntemi ile delikler doldurulur veya cildin üst tabakası yakılarak soyulur ve böylece alttan yeni deri gelmesi sağlanır. Ancak, cildinizdeki çukurlar eğer çok derin ise radyo frekans tedavisi sonrası lazer tedavisi uygulanabilir. Bu yöntem ile deri altı bağ dokusunda ısı artışını sağlar ve bağ dokusunu oluşturan kollajen sentezinde artış sağlanarak daha sıkı bir derinin oluşması sağlanır. Ayrıca dolgu maddeleri ile cilt doldurularak çukurların tedavisi sağlanabiliyor. En çok tercih edilen yöntemlerden biri olan dolgu yöntemi ile kısa sürede sonuç almanız mümkün.

YÜZDEKİ MİNİK DELİKLER İÇİN DOĞAL MASKE TARİFİ

Yüzünüzde çok şiddetli delikler yoksa doğal tedavi yöntemleri ile yüzünüzdeki deliklerin görünümünü büyük oranda azaltabilir ve oluşumlarını durdurabilirsiniz. İşte yüzünüzdeki minik delikler için maske tarifi…

MALZEMELER

1 adet yumurta akı

2 tatlı kaşığı yaş maya

Yarım tatlı kaşığı taze limon suyu

YAPILIŞI

Malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve yüzünüzdeki delik olan bölgelere uygulayın. Maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekleterek ılık su ile yüzünüzü durulayın. Haftada 1-2 kere uyguladığınızda yüzünüzdeki deliklerin sıkılaştığını görebilirsiniz.