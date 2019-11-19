Çörek otu doğanın bize sunduğu en mükemmel bitkilerden biridir. İnsanlar bu bitki ile 2000 yıldır şifa bulmakta ve bu bitki ilaç yapımında kullanılmaktadır. Çörek otu genellikle poğaça, açma gibi yiyeceklerin üzerinde sıklıkla görülür ve bu besinin sağlığa muhteşem faydaları bulunur. Ama çörek otuyla ilgili en çok merak edilen soru kilo verdirip verdirmediğidir. Peki, çörek otu zayıflatır mı? Kilo vermek için çörek otu kullanılabilir mi?

Günümüzde çörek otu, gaz, ishal, kabızlık ve hemoroit gibi sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca astım, alerji, öksürük, bronşit ve grip gibi solunum hastalıkları içinde bir şifa kaynağıdır. Emziren kadınlar süt akışını arttırmak için çörek otu kullanabilirler. Çörek otu bağışıklık sistemin güçlendirmenin yanı sıra kanserle savaşan bitkiler arasında yer almaktadır.

ÇÖREK OTU ZAYIFLATIR MI?

Sağlık açısından oldukça yararlı olan bu bitki aynı zamanda kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermek için hızlı ve şok diyetler yerine sağlıklı bir şeklide kilo verebilir ayrıca, sağlığınıza da katkıda bulanabilirsiniz. Çörek otu ile kilo vermek için azimli ve sabırlı olmanız gerekebilir. Çörek otunu veya yağını sabah, öğle ve akşam yemeklerinden önce dilerseniz yoğurdunuza katabilir veya su ile içebilirsiniz.

Yemeklerden önce alınmasının sebebi, iştahınız kapatır ve doyma hissi vererek yiyeceklere olan ilginiz azalabilir.

KİLO VERMEK İÇİN ÇÖREK OTU VE YOĞURT KÜRÜ TARİFİ

Yemek yemeden yaklaşık 30 dakika önce 1 yemek kaşığı yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı çörek otu ve 1 çay kaşığı zencefil ilave ederek tüketebilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI İLE KİLO VERME

Çörek otu sindirim sistemini rahatlatır ve içerisinde birçok faydalı mineraller ve protein içerir. 1 fincan ev yapımı yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı çörek otu yağı eklenerek iyice karıştırılır ve afiyetle yenir.