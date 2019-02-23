Çeto’nun Mahsundan sakladığı sır! Çukur 54. yeni bölüm 2. fragmanı yayında (Çukur 54. yeni bölüm fragman izle)

Çukur 54. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Yamaç, Çeto hakkıbnda Yücel'den Mahsun'dan bile sakladığı sırrını öğreniyor. Sena, Selim'e işlerine yarayacak bir şey öğrendiğini söylüyor. Vartolu, "Ölmek ya da ölmemek, işte bütün mesele bu" diyerek silahına davranıyor. Cumali ve Uluç'un kızı arasında aşk kıvılcımları saçılıyor. İşte Çukur 54. yeni bölüm fragmanları...

ÇUKUR 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ÇUKUR 54. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 53. BÖLÜM ÖZETİ…

İdris, Sultan’ın Çukur’a dönmesinden sonra yalnız kaldığı evde yemek hazırlıyor. Bu sırada kapı çalar. Kapıyı açtığında karşısında Aliço’yu bulur. Aliço, İdris’e ona bir söz verdiğini söyler. Aynı dakikalarda Çeto ve Karakuzular Çukur’dadır. Yamaç ve Çeto’ya “Hazırlanın çok eğleneceğiz. Çukur’a hoş geldiniz” diyor.

ALİÇO GEÇMİŞİ HATIRLIYOR

Aliço, İdris’e “Aile neredeyse, ev orasıdır!” sözünü hatırlatıyor. İdris’in “benim evim artık burası” dediğinde ısrarla geri dönmesini istiyor. Aliço bu sırada İdris ile tanıştığı günü, İdris’in onu Çukur’a davet etmesini ve daha birçok şeyi hatır. Hatırladığı bir şey daha vardır: Ona verdiği söz…

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

İDRİS ÇUKUR’DA

Sabah olduğunda Aliço uyanır. Uyandığı anda İdris’i arar gözleri. İdris ise banyoda traş olmaktadır. Ardından takımlarını giyer. Aliço ve İdris mahalleye döner. İdris’i Çukur’da görenler ona sevgi gösterilerinde bulunur ve elini öpüp alkışlar. İdris de Aliço’ya dönüp, “Ne diyorsun Aliço, oldu mu?” diye sorrar. Aliço çok sevinir ve “Oldu amca” der. Bu sırada kahvede oturan Yamaç ve diğerleri, çocukların “İdris Baba Çukur’a döndü” sesleriyle birlikte onu karşılamak için dışarı çıkarlar.