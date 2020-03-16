Doğru yapıldığında kusursuz bir görünüm sağlayan makyaj, şimdiler de vücudun her bölgesinde uygulanabiliyor. Özellikle dekolte bölgesinde bazı makyaj hileleri ile daha pürüzsüz, dolgun ve canlı bir ten görünümünü yakalamanız mümkün. Peki dekolte makyajı nasıl yapılır? İşte çok işinize yarayacak püf noktalar...

Dekolte makyajınız sayesinde dekolteniz ve yüzünüz de eşitlik, aydınlık ve çekiliği yakalayabilirsiniz. Vücut güzelliğinizin yanı sıra kıyafetlerinizin üzerinizde daha güzel ve iddialı görünmesini de sağlayacaktır. Aynı zamanda dikkatleri üstünüze toplayarak hafızlarda kalıcılığınızı arttırmanıza da yardımcı bir makyaj hilesi olabilir.

Özel bir akşam yemeğine davetliyseniz ve tüm güzelliğinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız dekoltenize harika bir dekolte makyajı yaparak kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Peki dekollte makyajı nasıl yapılır? İşte dekoltenizin mükemmel görünmesi için makyaj teknikleri ve bazı ipuçları…

DEKOLTE MAKYAJI VE PÜF NOKTALARI

-Tıpkı yüzünüzde olduğu gibi dekoltenize de öncelikle bakım yapmanız gerekebilir. Dekoltenizde pürüzsüz bir görünüm için öncelikle peeling yaparak omuz ve göğüs bölgenizin hijyenini ve bakımını sağlamanız gerekir

-Dekolte bölgenizde istenmeyen leke ve sivilceler varsa kapatıcı yardımı ile öncelikle onların görünümünü azaltın. Adından bir transparan pudra ile sabitlenmesini sağlayın.

-Göğüslerinizin küçük olduğunu düşünüyorsanız göğüslerinizin üst kısmına dıştan içe doğru yarım ay şeklinde bronz bir pudra uygulayın. Bu sayede göğüsleriniz çok daha dolgun görünebilir.

-Daha çekici görünüm kazanmak istiyorsanız göğüslerinizin arasına ve köprücük kemiklerinize aydınlatıcı sürerek çarpıcı bir görünüm kazanabilirsiniz.