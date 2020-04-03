Derinlemesine temizlik ve parlak bir cilt için ne yapmak gerekir?

Derinlemesine temizlik ve parlak bir cilt için ne yapmak gerekir?

Cildi derinlemesine temizleme işlemi, cildinizin nefes almasını ve birçok cilt probleminden uzaklaşmasını sağlar. En etkili temizlik ve ışıl ışıl parlayan bir cildin anahtarı ise doğal ürünlerin düzenli olarak kullanılması ile gerçekleşir. Peki, derinlemesine temizlik ve parlak bir cilt için ne yapmak gerekir?

Her kadın sağlıklı, pürüzsüz ve parlak bir cildin hayalini kurar. Ancak böyle bir cilde ulaşmak için gereken özeninin yeteri kadar gösterilmesi gerekir. Her akşam yatmadan önce tüm kür kalıntılarını ciltten arındırmak ve bakımını yapmak istediğiniz cilde sahip olmanın en doğru yoludur. Ancak cilt bakımı cildinizdeki kiri ve yağı temizlemeye yardımcı olurken çok fazla uygulamak cildinizin kurumasına neden olur.

Peeling cildinizdeki ölü derileri uzaklaştırmaya ve cildinizde derinlemesine temizliği sağlar aşırı kaçtığınız takdirde ise hasarlı veya aşırı duyarlı hale getirebilirsiniz. Bu nedenle cilt bakımı yaparken kontrolün her zaman sizde olduğunu ve cildinizin hissettirdiği sinyallere göre cildinizin bakımını sağlamalısınız.

Cildinizi derinlemesine temizlemenin en sağlıklı yolu doğal ürünleri kullanmaktır. Bu sayede genç, parlak ve canlı bir cilde kolaylıkla sahip olabilirsiniz. İşte temiz ve ışıl ışıl bir cilt için uygulayabileceğiniz maskeler…

KARBONAT VE LİMON

Karbonat cildinizdeki kirlerin derinlemesine temizliğini sağlar. Limon ise gözeneklerin sıkılaşmasını, parlak ve sağlıkla bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı limon

1 yemek kaşığı su

HAZIRLANIŞI

Karbonat, limon ve suyu macun kıvamını alana kadar karıştırın.

Temiz cildinize hafif masaj yaparak uygulayın.

15-20 dakika bekletin ve soğuk su ile yıkayın.

BAL MASKESİ

Özellikle hassas ciltler için bal harika bir maskedir. Antibakteriyel ve nemlendirici özelliği ile yumuşak ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. C vitamini ise genç bir cildin en büyük yardımcısıdır ve portakalda bol miktarda bulunur.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı portakal suyu

HAZIRLANIŞI

İki malzemeyi karıştırın ve cildinize sürün.

30 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.