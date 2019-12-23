Vücuttan zararlı toksit maddelerin atılmasına detoks denir. Detoks çayı mükemmel bir içecektir. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı özelliğinden dolayı kilo vermenizi kolaylaştırır ayrıca evinizde sağlıklı ve lezzetli bir detoks çayı hazırlamanız çok zamanınızı almayacaktır. Peki, detoks çayı nasıl yapılır? Detoks çayı tarifleri…

Detoks çaylarının birçok faydası vardır. Kendiniz için en iyi detoks çayını bulmak size büyük yararlar sağlayabilir. Detoks çayları sindirim siteminizin çalışmasını ve vücudunuzun rahatlamasını sağlar. Bu etkileri ile bölgesel yağlanmalarınızdan kurtulabilir, sağlığınızı tehdit eden zararlı maddelerin rahatlıkla dışarı atılmasını sağlayabilir ve gün içerisinde yorgunluk sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarınızı gidermek ve doğanın şifalı bitkileri ile sıcacık bir çay ile sağlığınızı desteklemek size kendinizi muhteşem hissettirebilir. İşte birbirinden zengin bitkilerle detoks çayı tarifleri…

YEŞİL ÇAY DETOKSU

Zayıflama etkisi ile pek çok kişi tarafından her zaman tercih edilen yeşil çay kalp sağlığını korur, yaşlanmayı geciktirir ve kan dolaşımını hareketlendirir. Stresli anlarınızda sakinleşmenizi ve rahatlamanızı sağlar.

Malzemeler;



2 çorba kaşığı yeşil çay

1 limon suyu

3 adet karabiber

4 sap maydanoz

1 tane yeşil elma

1 tatlı kaşığı mate çayı

4 adet karanfil

1 kabuk tarçın

Hazırlanışı;

5 su bardağı suyu kaynatın. İçerisine elmanın kabuklarını soymadan dilimler halinde atın. Ardından tüm malzemeleri ekleyin. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

PAPATYA ÇAYI DETOKSU

Papatya çayı kilo kaybı için en sık tüketilen içeceklerdendir. Papatya çayı bazılarımız için lezzetli olmayabilir. Papatya çayını lezzetlendirmek için içerisinde sağlıklı ve lezzetli besinler katarak aynı zamanda zenginleştirebilirsiniz. Örneğin, zencefil, portakal, tarçın, nane ekleyebilirsiniz.

Hazırlanışı;

Öncelikle kurumuş papatya tanelerini su ile birlikte kaynatın. Kaynadıktan sonra içine dilediğiniz bitki veya meyve ilave edebilirsiniz. 10 dakika demledikten sonra yemeklerden önce içmelisiniz.