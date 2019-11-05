Detoks nedir? Detoks suyu nasıl yapılır?

Detoks son yıllarda özellikle çok fazla sebze ve meyve yemeyenlerin birçok sebze ve meyveyi tüketmenin daha kolay bir yolu olarak popüler hale gelmiştir. Detoks suyu farklı yöntemler kullanarak meyve ve sebzelerden elde edilen besleyici meyve suyudur.

Hepimiz toksinlerle çevrili bir ortama maruz kalıyoruz. En güvenilir ortamlarda bile, yalnızca organik gıdalar tüketseniz de vücudunuz yine de toksinler üretmeye devam edebilir çünkü toksinler vücudumuzun metabolizmasının doğal yan ürünleridir. Normal ve sağlıklı koşullar altında, detoksifikasyonun birincil organı olan karaciğer, vücudun doğal toksinlerinin metabolizmadan kaldırabilir. Bununla birlikte karaciğer tek başına işlev görmez. Akciğerler, böbrekler, bağırsaklar ve cilt olan tüm eliminasyon organları karaciğer ile birlikte işlev görür ve tüm vücut fonksiyonlarının bir sonucu olan doğal toksinleri ve yan ürünleri giderir. Ancak, çoğu kişi yalnızca organik ürünleri yiyemez. Vücudun detokslamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, vücudunuzdaki toksinleri salmanıza yardımcı olacak bazı içecekler bulunur.

YEŞİL ÇİĞ SEBZE SUYU

Malzemeler;



-3 adet havuç

-2 kereviz sapı

-1 su bardağı ıspanak

-3 adet lahana yaprağı

-2 orta boy pancar

-Yarım demet maydanoz

-Yarım soğan

-2 diş sarımsak

Yapılışı;

Tüm malzemeleri meyve suyu sıkacağı veya rondodan geçirin ve elde ettiğiniz detoks suyunu için.

MEYVE DETOKS SUYU

Malzemeler;

-4 adet organik portakal suyu

-115 gram su

-1 fincan muz veya çilek, yoğurt

-1 adet karanfil

-1 yemek kaşığı isteğe göre limon suyu

-1 yemek kaşığı protein (peynir altı suyu)