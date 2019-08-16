Dipliner nasıl çekilir? İnce dipliner çekme tüyoları…

Makyajımızı yaparken sıra diplinera gelince içimizi bir endişe kapayabilir. Özelikle ince bir dipliner çekmek istiyorsak tek seferde ve kusursuz görünüm sağlamalıyız. Aksi takdirde dipliner öncesi kapatıcı ve far işlemimizde dahil olmak üzere tüm göz makyajı berbat olabilir. İşte size kusursuz bir makyaj için ince dipliner çekme tüyoları…

Göz makyajımıza dipliner ile şekil vererek daha büyük, çarpıcı, keskin, dumanlı bakışlara sahip olabiliriz. Makyaja başlamadan önce ne tarz ve hangi tonlarda makyaj yapacağımızı belirlemek gerekir. İnce bir dipliner çekmek biraz zaman alsa da tekniğini bilmek işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Özelikle düşük gözlere ve küçük göz kapağına sahip kişiler ince dipliner çekerek göz makyajını tamamlayabilir. Kalın bir dipliner çekmek her zaman daha kolaydır. Eliniz titreyebilir veya aniden bir hata yapabilirsiniz. Böyle durumlarda diplinerı kalınlaştırarak düz bir form sağlayabilirsiniz fakat ince dipliner çekerken başlarda biraz zorlanabilirsiniz. İnce dipliner çekerken nelere dikkat edilmeli dipliner çekme tüyoları nelerdir? Tüm detayları ile sizlerle…

İNCE DİPLİNER ÇEKME YÖNTEMLERİ

* İnce bir dipliner çekmeden önce işe gözün bitiş bölgesini işaretleyerek başlamalısınız.

* Eğer kuyruklu dipliner çekecekseniz kuyruk bölümünü çekip ardından göz pınarına doğru hızlı bir şekilde diplenerınızı çekmelisiniz.

* İnce bir dipliner çekmek zor olsa da bir iki deneme yaparak formülünü anlayabilir aynı zamanda elinizi alıştırabilirsiniz. İnce dipliner çekerken hızlı ve tek seferde göz pınarına doğru çekmek düz bir çizgi çekmenizi sağlar ve elinizin titremesini engeller.

* Diplener alırken sizin için en kolay sürülebilen ürünlerden satın alabilirsiniz.