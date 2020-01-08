Diş bakımı için yapılması gerekenler nelerdir? Doğal yöntemler…

Diş bakımı yapılmadığı sürece dişlerde sararma, çürüme ve ağız kokusu gibi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir. Sararmış ve sorunlu dişler, Yaşam tarzını olumsuz etkilemenin yanı sıra bakımsız bir görünüm sergileyebilir. Peki, diş bakımı için yapılması gerekenler nelerdir? İşte doğal yöntemler…

Ağız sağlığına yeteri kadar önem verilmesi diş ve diş etleri için kıymetli bir amaçtır. İyi ağız ve diş hijyeni, ağız kokusunun, diş çürüğünün ve diş eti hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir ve dişlerinizin ağzınızda yaş almanıza rağmen kamasını sağlayabilir.

Ağzınız vücudunuzun geri kalan kısmında olup biten bir penceredir, genellikle sistematik hastalıkların erken belirtilerini ve semptomlarını tespit etmek için yararlı bir bakış açısı görevi görür örneğin, AIDS veya diyabet gibi sistemik durumlar, genellikle ilk olarak ağız lezyonları ve diğer oral problemler olarak ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak diş eti hastalıklarının erken tedavisi ve günlük diş bakımı bazı risklerin yaşanmasına engel olabiliyor. Öyleyse diş sağlığını nasıl koruyabiliriz?

İşte bembeyaz gülüşlere sahip olmak için yapmanız gereken bazı ipuçları;



DİŞLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

-Dişler mutlaka günde 2 defa fırçalanmalıdır.

-Dişler fırçalanırken en az 2 dakika detaylı olarak temizlenmeli ve dil temizliği de mutlaka yapılmalıdır.

-6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerekebilir.

-Diş fırçaları en az 3 ayda bir değiştirilmelidir.

-Gazlı içeceklerden ve bol şeker içeren yiyecek ve sakızlardan uzak durulmalıdır.

-Diş ipi düzenli olarak kullanılmalıdır.

-Kalsiyum oranı yüksek olan peynir, süt ve yoğurt diş sağlığı açısından sık sık tüketilmelidir.

-Fındık gibi kabuklu sert yiyecekler asla diş ile kırılmamalıdır.

-Fırçanıza diş macunu sıkarken yalnızca nohut büyüklüğünde macun kullanmanız yeterli olabilir.

-Diş taşları düzenli olarak temizlenmeli ve belli aralıklarla ağız gargarası yapılmalıdır.