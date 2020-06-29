Dişlerin bakımını ve sağlıklı olmalarını sağlamak için yalnızca dişleri fırçalamak yeterli değildir. Yediğiniz besinlerinde dişlerinize olan etkileri yadırganmayacak kadar fazladır. Çünkü birçok yiyecek ve içecek dişlerinize ciddi derecede zarar veren plaklara neden olurlar. Peki, diş çürümesine sebep olan yiyecekler nelerdir?

Yediğiniz yiyecek kalıntıları zamanla dişlerde plak oluşmasına neden olurlar ayrıca dişlerde diş eti hastalığına ve diş çürümelerine yol açabilir. Özellikle şekerli atıştırmalıklar, diş minesine saldırır ve asitleri serbest bırakarak zarar verir. Ayrıca ağrı, çiğneme problemleri ve diş apsesi gibi bazı komplikasyonlara neden olurlar.

Plak oluşumunu engellemek için günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalamanız, diş ipi kullanmanız ve diş hekiminizi ziyaret etmenin yanı sıra bazı yiyeceklerden kaçınmanız gerekir. İşte dişlerin çürümesine neden olan bazı yiyecekler…

DİŞ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN YİYECEKLER

EKMEK

Aşırı derecede ekmek tükettiğinizde, tükürüğünüz nişastaları şekere ayırır. Tıpkı sakız gibi yapışkan bir maddeye dönüşen ekmek diş arasındaki boşluk ve çatlaklara yerleşir. Karbonhidrat tüketimini tam buğday gibi daha az rafine edilmiş ekmeklerle giderin. Bu tür ekmeklerde şeker ilavesi daha azdır.

ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler plağın diş minesine saldırmak için daha fazla asit üretmesini ve dişlerin bu asitle kaplanmasına neden olurlar. Ağız içinde kuruluk oluşur ve tükürük de azalma olur. Fosforik ve sitrik asit içerir ve gazlı içeceklerin renkli olanları dişlerinizi renklendirebilir ve lekelenmesine neden olabilirler.

YAPIŞKAN ŞEKERLER

Şeker çürüklere neden olan gıdaların başında yer alıyor ancak jelibon tarzındaki yapışkan şekerler dişlerinizde daha fazla asitin birikmesine neden olurlar. Ayrıca çiğnediğiniz için dişlerinize daha iyi yapışır ve çürük riskini arttırırlar. Tatlı ihtiyacınız bir küçük dilim bitter çikolata ile giderin.

NARENCİYE

Portakal, greyfurt ve limon gibi meyve ve meyve suları oldukça lezzetli ve C vitamini deposu kaynağıdırlar. Ancak içeriğindeki asit mineyi aşındırarak dişleri çürüklere karşı savunmasız bırakabilirler.

KURU MEYVELER

Kurutulmuş meyveler en sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alır. Ancak yapışkan olduklarından dolayı dişlere ve diş yarıklarına yapışırlar. Kurutulmuş meyveleri yedikten sonra dişlerinizi fırçalayıp diş ipi kullanarak çürümelerin önüne geçebilirsiniz.