Diş estetiği sadece etkileyici gülüş ve mükemmel dişler için değil, aynı zamanda diş etlerinizi, ağız şeklinizi ve gülümseme kalitesini, ısırma şekli ve gücü açısından dişlerin işlevini iyileştirmeye kadar uygulanan teferruatlı bir tedavi işlemidir. Peki, diş estetiği nedir? Diş estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Dişlerin görünümündeki bazı sorunlar, kişilerin yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Bembeyaz sağlıklı ve orantılı dişler, kişilerin hayat kalitelerini arttırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bu görünüm kişisel bakımınıza önem verdiğiniz anlamına gelir. Güzel bir gülümseme kişinin sosyal yaşamında daha pozitif olmasını ve öz güveninin artmasını sağlar.

Dişlerdeki çarpıklık, rengi koyulaşan dişler ve diş aralığında bulunan boşluklar görünümünüzü büyük ölçüde değiştirir. Ayrıca daha önceden yapılan rengi ve uyumu kötü olan kaplamalar ve koyulaşan dolgular hem ağız ve diş sağlığını hem de estetik açıdan hoş görünmezler.

Diş estetiği genellikle dişlerin rengini, şeklini, boyutunu, konumunu, hizalanmasını ve görünümünüzü güzelleştirmeye yardımcı olur. Dişlerinin kötü görünümünden rahatsızlık duyan herkes diş estetiği için uzman bir diş hekimine muayene olarak kişiye uygun tedavi yöntemi belirlenir.

DİŞ HEKİMİNİZ ESTETİK BİR GÜLÜŞ SAĞLAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

– Diş estetiğinde amaç doğal bir görünümü sağlayabilmek ve sağlıklı bir diş dizisi kazanmaktır. Yalnızca estetik bir görünüm dişlerin sağlıklı olduğu anlamına gelmeyebilir. Önemli olan dişlerin görünümünün yanı sıra sağlıklı olmalarını da sağlamaktır.

-Estetik bir gülüş sağlıklı bir ağızla elde edilir. Sağlıklı dişler uyum içinde bir sıra halinde sıralanmış ve diş etleri de bir o kadar uyumlu olmalıdır.

-Dişlerdeki renk bozuklukları tedavi edilmeli ve daha beyaz dişlere sahip olması gerekir. Dişlerde boşluklar ya da eksikler bulunuyorsa implant veya köprü yöntemi ile tedavi edilmesi sağlanmalıdır.

-Estetik gülüş tasarımında kişilerin kendi istekleri doğrultusunda da sağlık açısından bir problem olmadığı sürece yapılabilir. Bu sayede kişinin yaşamında ona yaşattığı problemi ortadan kaldırarak sosyal fobisinin önüne geçilmesi sağlanmaktır.

-Diş aralarında boşlukların bulunmaması ya da daha uyumlu hale getirilmelidir. Dişlere dudakların desteği sağlanarak iyi bir görünüm elde edilmelidir.