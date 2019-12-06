Dişler fırçalanarak yüzelsel olarak temizlenebilse de, dişlerin bitişik alanlarını ve diş aralarının temizliği için yeterli değildir. Diş ipi fırçanın ulaşamadığı alanları temizlemek için kullanılan, diş ipi adı verilen kısa iplik benzeri bir meteryali içerir. Peki, diş ipi nasıl kullanılır?

Diş fırçalama önerileri günde 3 kezdir. Bununla birlikte diş ipi için ideal bir zaman yoktur. Diş ipi için uygun zaman bulduğunuzda kullanılabilirsiniz. Uyku esnasında hem tükürük akışı hem de diş koruması azalabilir, bu nedenle gece veya 24 saatte bir kez diş ipi kullanmak iyi bir seçenek olabilir.

Tıpkı diş fırçası gibi diş ipi de ağızda bakteri bulaştırabileceğinden paylaşılmamalıdır ve tek bir kullanımdan sonra temizleme verimliliğini kaybederek bakterileri ağıza tekrar bulaştırabilir. Diş ipi bir paketin içerisinde birden fazla bulunur. Her kullanım sonrası atılmalı ve bir sonraki sefere yenisi kullanılmalıdır.

DİŞ İPİ KULLANMA TEKNİKLERİ

1.Diş ipi genellikle bir aparata bağlı olarak kullanım kolaylığı sağlar. İpi elinize dolamaya gerek kalmadan diş aralarınızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

2.Diş ipi dişlerin arasında hafif bir sürtünme hareketi ile temizlenmeli ve diş ipi ile diş eti çizgisine uluşana kadar dişe doğru kıvrılmalıdır. İpi diş eti ile diş arasında nazikçe kaydırmalısınız.

3.Diş ipi hafif yukarı aşağı hareketlerle diş yüzeyi boyunca sürtünmelidir. Bu, son dişin arka kısmına kadar devam ettirilmelidir.

Diş ipi seçerken göz önünde bulundurulması gereken 2 unsur bulunur, diş ipinin boyutu ve diş ipi temizliğidir. İnsanlar yaş aldıkça dişlerinde kırılma, dökülme, çürüme gibi hasarlar oluşabilir. Bununla birlikte dişler ve diş eti sağlıklı tutularak, yaşam boyu dişler kullanılabilir hale getirebilir.