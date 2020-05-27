Diş kaplaması nasıl yapılır? Kaplama dişe zarar verir mi?

Diş kaplaması dişlerin köprü ve çeşitli bazı maddelerle kaplanması işlemidir. Genellikle diş çürükleri, diş çekilmeleri, kırık diş dolgusu, ağızdaki boşlukların giderilmesi ve estetik amaçlı uygulanmaktadır.Peki diş kaplaması nasıl yapılır? Diş kaplaması dişe zarar verir mi? İşte tüm bu sorularınıza yanıtlar...

Diş kaplaması diş hasarlarının yada çekilen dişlerin yerine protez yapılması gibi yorucu ve masraflı işlemlere gerek duyulmadan daha pratik ve kullanışlı bir çözüm sağlamaktadır. Peki diş kaplaması nasıl yapılır? Diş kaplaması dişe zarar verir mi? İşte diş kaplaması hakkında bazı bilgiler…

KAPLAMA SONRASI DİŞLER ZARAR GÖRÜR MÜ?

Günümüzde birçok kişi kaplama yöntemi ile kısa zamanda sağlıklı dişlere sahip olabilmektedir. Estetik nedenlerden dolayı dişler klonlanarak hastanın istediği dişler elde edilebilir. Bazı sebeplerden dolayı aşırı madde kaybına uğramış dişlerin üstüne diş şeklindeki materyallerle kaplanması sağlanır. Bu tip işlemler dişlere zarar vermemekle birlikte dişlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

DİŞ KAPLAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Diş kaplama işlemi her hastaya özel olarak uygulanan bir yöntemdir. Diş hekiminin önerilerinin ardından hastanın bir tercih yapması sağlanır. Hastaya tüm kaplama teknikleri hakkında bilgi vermek ve detaylı olarak anlatmak büyük önem taşır. Aşağıda sıraladığımız diş tekniklerinin her biri farklılık gösterir.

– Porselen

– Zirkonyum

– Empress (Full porselen kaplama)

– Metal kaplama

DİŞ KAPLAMA NASIL YAPILIR?

Diş kaplaması yapılan analizin ardından hastaya uygun olan tedavi yöntemi tercih edilir. Hastanın şikayetlerini göz önünde bulundurmak ve bu doğrultuda bir yöntem tercih etmek hasta memnuniyeti açısından büyük öneme sahiptir. Uzman kişiler dahilinde uygun bir kaplama seçiminden sonra dişin tamamı ya da tedavi edilecek alanının ölçüsü alınır. Bu ölçülere göre zirkonyum, metal desteksiz porselen gibi maddelerle yapılan çalışmanın ardından dişler küçültür ve ölçüler alınarak provalar yapılır. 2-4 gün arasında diş kaplama tedavisi sona erer. Diş kaplamasının ardından bir süre dişlerde hassasiyet sorunu yaşanabilir ancak bu durum kısa süre sonra kendiliğinden geçecektir.