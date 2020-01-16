Dişlerimiz genellikle U veya V şeklini andıran bir kemer şeklinde düzenlenmiştir. Yaşamımız boyunca dişler fizyolojik sürüklenme olarak adlandırılan orta hatta doğru ilerleyebilir. Ancak bazen çok erken yaşlarda dişlerde oluşan kaymalar çene ve ağız bozukluklarına neden olabilir. Peki oluşan bu diş kayması nasıl düzeltilir?

Diş kayması pek çok kişinin ortak sorunudur ve görünüm itibarı ile genellikle alt dişlerin daha ön planda olduğu bir durumdur. Buna bağlı olarak gülüşünüzü hatta yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. Bazı durumlarda diş etlerinin çekilmesi sonrasında dişler arasında boşluklar oluşur ve bu boşluklar dişlerin kayması ile kapanabilir fakat çene ve ağız bozuklukların meydana gelmesine neden olabilir.

Eğer dolgu yaptırma imkanınız varsa dişlerinizi çektirmemeniz önerilir. Diş çekimi çürüğü ilerlemiş dişlerde, kırılan dişlerde ve diş eti hastalıklarında tercih edilmesi gerekir. Çekilen dişlerden sonra mutlaka implant, protez veya takma diş gibi tedaviler uygulanmalıdır. Diş kayması sonrası genellikle alt çene daha ön planda olur ve üst dişlerin önüne geçer bu gibi durumlarda çene eklemi rahatsızlığı yaşanma riski yüksektir.

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

* Düzgün olmayan yüz ve çene yapısı

* Süt dişlerinde erken ya da geç kayıplar

* Ağızdan nefes alıp verme

* Konuşmada ve yemek yemede zorluk

* Alt ve üst dişlerin birbirine temas etmemesi ya da * Birbirini büyük ölçüde içine alması

* Uzun süre emzik ve biberon kullanma

DİŞ KAYMASI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Çene yapısının büyümesini etkilemek, dişleri hareket ettirmek için yapılan tadaviler dişlere ya da çeneye hafif bir kuvvet uygulanarak yapılabilir ve diş veya çene bozukluğunuza göre tedavi yöntemi belirlenir. İşte o yöntemler…

BRAKETLER

Dişlerin üzerine yapıştırılan braketler, teller ve lastikler kullanılarak yapılır. Teller braketlerden geçirilir ve dişlere destek vererek dişlerin düzelmesi sağlanabilir. Tedavi 2-3 ay ya da 1 yıl sürebilir. Braketlerın çocuklar için farklı renkler yetişkinler için ise şeffaf seçenekleri bulunur.

HAREKETLİ APAREYLER

Hareketli apereyler dişlerin konumunu düzenlemek için uygulanan bir yöntemdir. Sabit bir tedavi değildir ve genellikle şeffaf yapıda olurlar. Yemek yeme, diş fırçalama gibi durumlarda çıkarılır. Splint adı verilen bu aygıt alt ya da üst çeneye yerleştirilerek çenenin daha iyi kapanmasını sağlarlar.