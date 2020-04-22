İnsan vücudundaki en güçlü madde olan diş minesi zamanla çürümeye eğilimlidir. Diş minesi aşınmasını zamanında fark etmemiz o dişimizin ömrünü uzatır. Peki diş minesi kaybını fark ettiğimizde ne yapmalıyız? Diş minesi aşınmasına ne iyi gelir?

Dişler devamlı olarak yiyeceklerde bulunan şeker, asit gibi yıkıcı maddelere aynı zamanda hasar ve yaralanma riskleri ile karşı karşıya kalabilirler. Ancak çoğu zaman diş minesindeki aşınmadan haberdar olamayabiliriz. Peki diş minesi kaybı önlenebilir mi? Diş minesi aşınma sorununu nasıl ortadan kaldırabiliriz? İşte diş minesi aşınma problemini ortadan kaldıran tedavi yöntemleri…

DİŞ MİNESİ AŞINMASI NASIL OLUŞUR?

Diş minesi dentin adı verilen daha yumuşak ve hassas iç dişleri koruyan dişin sert dış kısmıdır. Aşınmalar şeker ve nişastaların yıkıcı bakterilere ya da asitlerin saldırısıyla bu maddenin parçalanmasıyla oluşur. Bu nedenle bu zararlı maddelerin diş minesi ile uzun süre temasını önlemek için dişleri günde en az 2 defa fırçalamak ve diş ipi kullanmaya özen göstermek gerekir.

MİNE KAYBININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Renk değişiklikleri

– Sıcak veya soğuk yiyecek ve içecekleri tüketirken hassasiyet

– Kırılmalar

– Diş yüzeyinde parlak ve yumuşak doku

Bu belirtilerle karşılaştığınız durumda diş hekiminize müracaat ederek ilerlemesini önlemek ve bu sorunu ortadan kaldırmak için tedaviye başlanılmalıdır.

DİŞ MİNESİ AŞINMASININ TEDAVİLERİ NELERDİR?

Diş minesi aşınma sorununda ilk olarak aşınmanın derinliğine bağlı olarak bir tedavi yöntemi belirlenir. Başlangıç seviyesi yani diş hassasiyeti sorunu ile hekime başvuran hasta için lazer uygulaması ve flolürlü jel tedavisi ile sorun ortadan kaldırılır.

Diş aşınma sorunu aşırı olan kişilere ise etken faktör uzaklaştırılarak ve kompozit dolgu ve porselen lamina tedavi işlemi uygulanmaktadır.