Diş minesi çatlaması için ne yapılabilir? Diş çatlağı tedavisi nasıl olur?

Diş minesi çatlaması için ne yapılabilir? Diş çatlağı tedavisi nasıl olur?

Diş çatlaması her zaman bir belirti vermeyebilir. Birçok kişi bunu anlamakta zorluk çeker. Ancak diş çatlağı, diş etinin alt kısmına ulaştığında tedavisi mümkün değildir. Diş etinde şişme, sıcak veya soğuk yiyeceklere karşı duyarlı hale gelmesi, dişin etrafında rahatsızlık hissi yaşanıyorsa mutlaka diş hekimine başvurulması gerekir. Peki diş çatlamasına ne iyi gelir. işte diş çatlaması için tedavi yöntemleri…

Diş çatlaması erkeklere oranla kadınlarda daha yaygın görülen bir problemdir. Diş minesinde oluşan çatlaklar oldukça küçüktür ve fark etmeniz nerdeyse imkansızdır. Bu nedenle ağrı ya da başka bir soruna neden olmuyorsa tedaviye gerek yoktur.

Dişlerde oluşan diğer çatlakları ise şöyle sıralayabiliriz:

EĞİK SUPRAGİNGİVAL ÇATLAKLAR: Diş yüzeyini etkileyen çatlaklardır ve diş etine uzanmazlar. Genellikle acı hissi vermezler.

EĞİK KÖK ÇATLAKLARI: Bu tip çatlaklar çene kemiğinin altında meydana gelir ve dişin çekilmesi gerekir.

DİKEY APİKAL KÖK ÇATLAKLARI: Bu çatlaklar dişin kökünden diğer alanlara kadar uzanır. Boyutuna göre farklılık gösterir. Yoğun bir ağrı hissinden dolayı çekim işlemi yapılır.

BÖLÜNMÜŞ DİŞ: Bu çatlak sonucu kana tedavisi uygulanabilir. Diş ikiye ayrıldığı için dişi bir kısmı kurtulabilir.

EĞİK SUBGİNGİVAL ÇATLAKLAR: Diş etinin altına uzanır ve ağrılıdır. Hekim tarafından tedavi edilmesi gerekir.

DİŞ ÇATLAĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Diş çatlağında tedavi çatlağın bulunduğu yere ve hasara göre değişiklik gösterir. Küçük çatlaklarda tedaviye gerek duyulmayabilir.

Çatlak diş tedavi yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Dolgu

– Çatlak dişi kaplayan protez işlemi

– Dişin çatlak ya da kırık bölümüne bonding yöntemi

– Çatlak büyükse diş çekilebilir ve protez uygulanır.

DİŞ ÇATLAMASINI ÖNLEMENİN YOLLARI

Diş çatlamasını engellemek zordur. Ancak dikkatli davranmak çatlakların önüne geçebilir.

– Özellikle kabuklu kuruyemişleri dişlerle açmamaya dikkat edilmeli

– Yumuşak bir diş fırçası kullanılmalı

– Diş sıkma sorunları için tedavi

– Egzsersiz yaparken dişleri korumak için ağızlık kullanın