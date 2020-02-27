Diş minesi nasıl güçlendirilir? Doğal öneriler…

Diş minesi dişin dış yüzeyindeki sert kısımdır. Vücuttaki en sert maddelerden biri olan diş minesi giderek aşınabilir ve altındaki katman olan dentini ortaya çıkarak diş hassasiyetinin gelişmesine ve dişlerin zarar görmek için açık olmasına neden olabilir. Peki, diş minesi nasıl güçlendirilir? İşte doğal öneriler…

Diş minesi kaybının birçok nedeninden bahsetmek mümkün. Dişleri çok sert fırçalama, asitli ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi, ağız hijyenin yeteri kadar sağlanmaması durumunda diş minesi aşamalı olarak zarar görür ve böylelikle dişlerde çürüme ve diş kaybı sorunlarının yaşanmasına neden olabilir. Aynı zaman da yaşlandıkça vücuttaki değişimlerin yanı sıra diş minesinde zayıflık ve dişlerde saydamlaşma sorunu ile çok sık karşılaşılabilir.

DİŞ MİNESİNİ GÜÇLENDİREN DOĞAL ÖNERİLER

Diş minesini güçlendirmek ve diş sağlığını korumak için ağız hijyeninize dikkat etmeniz büyük yararlar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sağlıklı bazı besinler diş minesi ve ağız sağlığının korunmasını ve dişlerin ciddi derecede güçlenmesine destek olurlar. Bu besinler doğal olmasının yanı sıra sağlığımıza da katkıları saymakla bitmez. İşte diş minesi ve ağız sağlığını güçlendiren doğal besinler…

PEYNİR

Diş minesi için oldukça faydalı olan peynir. Dişlerdeki aşınma ve oyukların oluşmasına engel oluyor ve dişlerdeki plak oluşumunun durdurulmasını sağlıyor. İçeriğindeki protein, kalsiyum ve fosfor gibi vitaminler sayesinde dişleri güçlendirerek bazı şekerli ve asitli yiyeceklerin verdiği zararı ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

YOĞURT

Yoğurt kalsiyum bakımından zengindir. Diş ve kemiklerin gelişimine katkıda bulunan yoğurt sallanan dişleri iyileştiriyor ve diş kayıplarını sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.