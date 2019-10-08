Diş yalnızca görsel olarak değil sağlık açısından da kişinin yaşamını önemli ölçüde etkiler. Hasar gören dişler kırılır çürür ve diş kayıplarına neden olabilir. Diş sağlığına önem verilmemesi bazen tahammül edilemeyecek ağrılara neden olabilir. Peki, diş minesi nedir? Diş minesi aşınması nasıl geçer?

Dişlerin görünen kısmı yani diş minesi kemiklerden farklıdır. Kemikler bir insanın yaşamı boyunca değişen canlı dokulara sahiptir fakat diş minesinde canlı olmayan dokular bulunur. Diş minesi insan vücudunun ürettiği en zor dokuları oluşturmaktadır. Diş sağlığına önem vermemek dişlerin aşınmasına ve diş kayıplarına neden olabilir. Diş minesini protein yapan ameloblast adı verilen canlı hücreler oluşturur. Proteinler, emaye oluşturmak için bir takım talimatlar sağlar ve onlar emaye ile dentin arasındaki ultra güçlü bağları yönlendirir. Diş minesi tamamlanır ve mineral kristalleri diş çevresinde sert bir tabaka oluşturur biyokimyasal hareketler durur ve mineler her bir diş için ayrı koruma görevi üstlenirler. Diş minesinin yıpranması başlarda fark edilmeyebilir, ancak zaman geçtikçe yüzeyde matlık ve renk değişiklikleri meydana gelebilir. Soğuk ve sıcak yiyeceklere karşı hassasiyet, dişlerde pürüzlü bir yapı ile kendini gösterebilir.

DİŞ MİNESİ AŞINMASI NEDEN OLUR?

Diş minesinin hasar görmesindeki en büyük etmenlerden biri şeker, asit ve nişastalı yiyeceklerin fazla tüketilmesinden kaynaklanabilir. Bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlarda diş minesinin aşınmasına ve diş sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

DİŞ MİNESİ AŞINMASINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİM?

– Asitli ve şekerli yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalı

– Abur cubur tüketiminden kaçınılmalı.

– Kaliteli bir diş macunu ile dişlerinizi fırçalamalısınız.

– Diş minesine zarar vermemek için dişlerinizi fırçalarken fazla bastırmamaya özen gösterin. Dişlerinizi günde iki defa florlü bir diş macunu ile düzenli olarak fırçalamak diş sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.