Diş neden kırılır? Kırık diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Diş neden kırılır? Kırık diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Dişler çok güçlü olmasına rağmen başta travma olmak üzere diş çürükleri, ani ısı değişimleri diş minesinde çatlamalara ve kırılmalara yol açar. Diş hekiminiz tarafından muayene edilen kırık bir diş ne kadar erken tedavi edilirse, dişi kurtarma şansı da o kadar artar. Peki kırık diş ağrısına ne iyi gelir? Kırık diş ağrısı nasıl dindirilir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Diş kırılması, enfeksiyondan kaynaklı bir sebepten dolayı ağız içinde meydana geliyorsa bu durumda enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir. Enfeksiyona neyin sebep olduğu ve altta yatan nedene bağlı olarak tedavi süreci ilerleyecektir.

Dişlerde kırılması yaygın olarak travmatik nedenlerden dolayı kaynaklanır. Araba kazaları, spor esnasında şiddetli çarpışmalarından, derin diş çürüğü ve düşen dolgulardan dolayı dişlerde kırılma sorunu ortaya çıkabilir. Diş kırıldığında kırılan parçanın boyutuna göre farklı tedavi yöntemi uygulanır. Diş kırılması küçükse kanal tedaviye gerek durulmadan yalnızca restoratif tedavi yani kırılan dişin tamamlanması sağlanır. Ancak kırılan parça büyükse porselen kuron ve zirkonyumlarla diş kaplanır. Bu tedavi yöntemi ile estetik kayıplar ortadan kaldırılır ve kırık diş problemi ortadan kalkar.

DİŞ NEDEN KIRILIR?

– Dişleri birçoğunda dolgu bulunması

– Diş çevresine alınan darbeler

– Buz, fıstık, fındık gibi sert kabuklu yiyeceklerin ısırılması

– Diş gıcırdatma

– Kemik erimesi gibi nedenlerden ötürü dişlerde kırılmalar meydana gelebilir.

KIRIK DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER NELERDİR?

* Tuzlu su ağız yaralarına, ağrılara ve iltihaplara iyi gelir. Bu sayede ağız içinde bakteriler yok edilir ve ağız içinde rahatlama sağlanır. Yapmanız gereken yalnızca 1 su bardağı ılık su ile bir kaşık tuzu karıştırın ve bu su ile ağzınızı iyice çalkalayın.

* Ağrıyan bölgeye buz kompresi uygulayın. Ağrıyan dişinizin bulunduğu yanağınızın üzerine bir havlu ile sardığınız buz torbasını koyabilirsiniz.

* Sarımsak dişlerdeki iltihap sorununu ortadan kaldırır. Antiseptik özelliği ile dişlerde mikropları öldürmeye yardımcı olur ve doğal bir ağrı kesici özelliği ile ağrınızı dindirmeye yardımcı olur. 2 diş sarımsağın ezin ve ağrıyan bölgeye uygulayın.

* Çiğ soğanı ağzınızda çiğnemek diş ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olur.

* Çay ağacı yağı ile ağrıyan bölgeye masaj yaparak diş ağrınızın hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Bir parça pamuğa 1-2 damla damlatın ve dişinize uygulayın veya ılık suyun içerisine damlattığınız çay ağacı yağı ile ağzınızı çalkalayın.