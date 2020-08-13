Diş renginde sararma neden olur, nasıl önlenir?

Diş renginde sararma neden olur, nasıl önlenir?

Dişlerin renginin değişmesine yol açan bazı alışkanlıklar önlenmediğinde ve diş sağlığına gereken özen verilmediğinde ileride ciddi hastalıklara (mide, böbrek, kalp) yol açabilir. Peki dişler neden sararır? Dişlerin sararmasını önlemenin yolları nedir? İşte merak ettikleriniz ve yanıtları…

İnci gibi bembeyaz dişlere sahip kişiler her zaman etkileyicidir fakat çoğu insan sararan dişlerini saklamak zorunda kalır. Birçok faktör dişlerin rengini etkileyebilir ve sararmalara yol açar. Bu da birçok kişinin kendi görünümünü ne derece etkilediğinin bilincinde olduğundan gülümseme konusunda çekimser davranmalarına neden olur.

DİŞLER NEDEN SARARIR?

– Dişlerin sararmasına neden olan en büyük faktör sigara ve tütün kullanımıdır. Tütündeki nikotin ve katran dişlerde sararmalara neden olabilecek kimyasallar içerir.

– Dişleri sarartan diğer önemli neden ise yiyecek ve içeceklerdir. Kahve, çay, kola gibi içeriği yüksek oranda şeker ve asit içeren ürünlerin yoğun tüketimi dişlerin sararmasına neden olur.

– Yetersiz diş bakımı yapılması ve diş ipi kullanımını ihmal etmek dişlerde leke üretimine neden olur. Böylelikle dişlerde biriken plak diş renginin bozulmasına neden olur.

– Flörür dişlerde çürümeyi önleyerek dişlere fayda sağlasa da aşırı miktarda flörürden kaynaklanan flüroz, (diş macunu, içme suyu) dişlerde lekelere neden olabilir.

– Genetik nedenlere bağlı olarak dişlerde geçmeyen bir sarılık görülebilir. İlerleyen yaşla birlikte diş tabakası zamanla incelir ve dişlerin sararmasına neden olur.

NASIL ÖNLENİR?

Sarı dişleri önlemenin en iyi yolu yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmek ve sigara kullanımından kaçınmak gerekir. Eğer sarı dişlere sahipseniz bu tip alışkanlıklarınızı kestiğiniz ve bakımını yaptığınız sürece dişlerinizdeki sarı lekeler zamanla kaybolabilir.

Dişlerin her gün temizliğinin yapılması ve yılda en az 2 kere diş hekimini ziyarete etmeniz gerekir. Ayrıca diş ipi kullanarak diş fırçasının ulaşamadığı anların da mutlaka düzenli olarak hijyeninin yapılması gerekir.