Sağlıklı ve bembeyaz dişlere sahip olmak, kendinizi daha iyi hissetmenize ve daha özgüvenli olmanızı sağlar. Gün içinde aşırı tüketilen çay, kahve, sigara ve dişlerin düzenli olarak temizlenmemesi dişlerde ciddi derecede sararma ve bazı diş eti hastalıklarının yaşanmasına neden olabilir. Peki, diş sararmasını önlemek için ne yapmalı?

Ağız bakımı insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Dişlerin temizlenmediği ve yeteri kadar bakımının yapılmadığı durumlarda diş çürüğüne hatta diş kaybına neden olabilir. Sararma problemi ise özellikle yemeklerden sonra diş tabakasının üzerinde kalan besin artıklarının diş yüzeyine zarar vererek dişlerde renk değişikliği yaşanması ile gerçekleşebilir.

Bazı beslenme alışkanlıkları da dişlerde renk farklılığı yaşanmasına neden olabilir. Başta sigara olmak üzere çay, hazır soslar, domates, baharatlar, asitli içecekler ve tatlı yiyecekler dişlerin sararmasında büyük rol oynayabilir. Dişlerinizdeki sararmalar giderek daha kötü bir hal alıyor ve eski beyaz dişlerinizi özlüyorsanız bir takım tedbirler almanızın zamanı gelmiş demektir. İşte bembeyaz dişlere sahip olmak için dikkat etmeniz gereken bazı öneriler…

– Dişlerinizdeki sararmaları önlemek için öncelikle çay, kahve ve sigara alışkanlıklarınızı azaltmanız gerekir.

– Dişlerinizi günde 3 kere yaklaşık 2 dakika fırçalayarak tüm dişlerinizin temizlendiğinden emin olmalısınız.

– Özellikle tatlı yiyeceklerden vazgeçemiyorsanız fırçalamanızın mümkün olmadığı durumlarda ağzınızı çalkalamanız gerekebilir.

– Dişlerinizi karbonat ve tuz karşımı ile fırçalayarak diş üzerindeki katmanların yok olmasına yardımcı olabilirsiniz.

– Çilek, muz ve portakal kabuğu ile dişlerinizi 10 dakika ovarak beyazlamasını sağlayabilirsiniz.

– Diş ipi kullanmak fırçanın ulaşamadığı diş aralarının temizlenmesini ve oluşabilecek bakterilerin üremesini engeller.

– Belli aralıklarla dişçinizi ziyaret etmeniz diş sağlığa açısından büyük fayda sağlayabilir.