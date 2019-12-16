Hemen hemen hepimiz şeker ve tatlılara bayılırız ve ne yazık ki her türlü tatlı şekerlemenin cazibesine karşı dayanamayarak dişlerimize zarar verebiliriz. Oysa ki dişleri korumanın bazı yöntemleri vardır ve düzenli olarak uygulandığında dişçi koltuğuna sıklıkla oturmanıza engel olabilir. Peki, diş saydamlaşması tedavisi nasıl yapılır? Diş minesi güçlendirme yöntemleri...

Kalsiyum ve fosfat gibi mineraller kemik ve dentin ile diş minesini oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca diş çürümesi ve diş kaybını önleyebilir. Yaşlandıkça, dişlerinizdeki mineralleri kaybedebilirsiniz. Buna şekerli ve asitli yiyecekleri tüketme neden olabilir. Zamanla diş minesi gücünü kaybedebilir ve dişlerde saydamlaşma sorunu görülebilir. Bununla birlikte diş çürükleri ve saydamlaşma oluşmadan önce yaşam tarzı değişiklerinizle ortadan kaldırabilirsiniz.

Dişlerinizi remineralize etmeye ve demineralizasyonu durdurmaya yardımcı olmak için aşağıdaki tedavi önlemleri hakkında diş hekiminizle konuşun.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

Bakterileri temizlemek için dişleri fırçalamak önemlidir. Diş çürükleri streptococcus mutans bakterilerinin ağızda birikmesinden kaynaklanabilir. Bu bakteriler genellikle yiyecek ve içeceklerle bulaşır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalamak mineral kaybına ve oyluklara yol açabilecek bakterileri temizleyebilir.

ŞEKERİ AZALTIN

Şeker oldukça asidiktir ve diş minesini parçalayarak ağızdaki bakterilerle etkileşime girer. Dişler düzenli olarak temizlenmediğinde dişler de ciddi hasarlar oluşabilir.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Meyve suyu, kola gibi asidik yiyecek ve içecekleri tüketmek diş minesine zarar verebilir. Asidik bir şey tükettikten sonra ağzını mutlaka çalkalayın.

DAHA FAZLA KALSİYUM ALIN

Kalsiyum dişlerde doğal olarak üretilirken, bu önemli mineral zamanla asitler ve bakteriler tarafından uzaklaşabilir. Kalsiyum oranı yüksek yiyecekler tüketmeniz gerekebilir. Özellikle peynir tüketebilirsiniz.