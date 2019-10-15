Diş teli tedavisi sık karşılaşılan diş ve çene sorunlarının tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Bu tip sorunlar yaşayanlar gülmekte ve konuşmakta oldukça çekingen davranabilirler. Diş teli ile diş ve çenedeki birçok sorun giderilebilir ama diş teli kullanım süresi birçok kişiyi bu işlemden vazgeçirir. Peki, diş teli ne kadar süre takılı kalır?

Diş teli ile kusurlu dişlerinizden kurtulabilir ve gülüşünüzü saklamadan kahkahalara boğulabilirsiniz. Diş telleri dişleri rahatlıkla hareket ettirebilmek için belirli bir süre boyunca dişlerde takılı kalabilirler. Bu sayede çarpık diş ve ilerleyen çene problemleri ortadan kalkar. Tellerinin takılması 1-2 saat sürebilir. Dişlerinize takılacak tele bağlı olarak 1-2 randevuda diş teli uygulanabilir. Diş teli takılırken bazen ağızda bir baskı hissedilebilir fakat genel olarak diş teli takımı can yakıcı bir işlem değildir. Takılan diş teli tipine bağlı olarak, diş teli takıldığında görünümünüz biraz değişebilir. Diş tellerinizin göze çarpan tek kısmı, dişleri doğru hizalamaya, kaydırmaya yardımcı ince metal kemerdir. Gülüşünüzü düzeltmek için en ince seçenek görünmez diş telleri olabilir. Bu şeffaf plastik görünümlü tespitler dikkat çekmeden dişlerinize oturur.

DİŞ TELİ NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Sonuçlar kemik yoğunluğu, hatta hastanın yaşı gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişecektir. Ancak 4-6 hafta içinde değişiklikleri fark etmeye başlayabilirsiniz. Dişlerinizin ne kadar çarpık olduğuna bağlı olarak diş tellerinin işleminin bitmesi birkaç yıl sürebilir, ancak zaman geçtikçe daha sert ve düz dişler sizi mutlu edecektir. 4-6 haftada bir ortodontistinizle görüşecek ve ne kadar hızlı ilerleyeceğinize bağlı olarak tedavi planı uygulanacaktır.