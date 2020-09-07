Diş yüzeyi en iyi nasıl temizlenir?

Diş yüzeyi en iyi nasıl temizlenir?

Dişlerin, diş etlerinin ve ağız sağlığını korumak için yapmanız gereken en etkili yöntem doğru yapılan diş temizliğidir. Her gün düzenli diş temizliğinizin yanı sıra dişlerin en iyi şekilde temizlenmesi için diş hekiminden profesyonel yardım almak gerekir.

İyi yapılan diş temizliği sadece ağız hijyeninizi korumakla kalmaz, aynı zamanda ağzınızın ferah kalmasına, ağız kokusu problemlerinin ortadan kalkmasına ve dişlerinizin beyaz ve parlak kalmasına yardımcı olur. Peki diş yüzeyi en iyi nasıl temizlenir? İşte sağlıklı dişler ve ağız bakımı için bazı ipuçları…

İYİ BİR DİŞ TEMİZLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

DİŞ TEMİZLİĞİ

Diş temizliğini için en önemli ve etkili yöntem diş fırçalama işlemidir. Birçok diş hekimi günde en az 2 kere dişlerin fırçalanması gerektiği tavsiyesinde bulunurlar. Dişlerinizin temizliği için ister manuel ister ulaşılması zor alanları kolayca temizlemenize yardımcı olacak diş fırçası seçmeye özen gösterin. Ayrıca diş fırçalarınızı ortalama 3-4 ayda bir değiştirmeye dikkat edin.

DİŞ FIRÇASI SEÇİMİ

Diş fırçanızın ağzınıza uygun ölçülerde olmasına özen gösterin. Ağız yapınız küçükse tam boyutlu yerine daha küçük kompakt başlı bir diş fırçası tercih edebilirsiniz.

DİŞ MACUNU

Birçok diş macunu çürükler, tartar, plak, diş eti iltihabı, lekeler ve ağız kokusu ile mücadeleye yardımcı olur.

FIRÇALAMA TEKNİĞİNİN ÖNEMİ

Dişlerinizi fırçalarken fırçayı dişlerinize 45 derecelik açıyla tutun. Küçük vuruşlar uygulayın ve dişlerinizin her bölümünü fırçalayın. Son dişlerin arkalarını fırçalamayı unutmayın. Dişlerin temizlenmesi ön, arka, çiğneme yüzeylerinin detaylı şekilde fırçalanmasını içerir.

DİŞ İP KULLANARAK DAHA TEMİZ DİŞLERE SAHİP OLUN

Dişlerinizi ayrıntılı olarak temizlemek için günlük diş ipi kullanımı önemlidir. Yiyecek parçacıklarını gidermek ve dişlerdeki bakteri ve plak oluşumunu engellemek için diş aralarını kolayca temizlemeye yardımcı olur.

GARGARA YAPMAK

Dişlerinizin düzeli bakımına ek olarak yapacağınız gargara bakterileri öldürür ve plak önleyicidir. Gargara sayesinde dişlerinizin temizliğini iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Ağzınızı daha taze ve temiz hissettirir.

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN PROFESYONEL DİŞ TEMİZLİĞİ YAPTIRIN

Yılda en az 2 kez diş hekimine gitmek ağız hijyeni açıcından oldukça önemlidir. Profesyonel diş temizliği, alamadığınız tartarları ortadan kaldırır ve düzenli muayeneler sayesinde diş sağlığınızı korumaya yardımcı olur.