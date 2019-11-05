Sağlıklı dişler ve diş etleri kişinin kendinden emin ve formda hissetmesini sağlar. Diş yüzeyindeki çiziklerin giderilme işlemi, diş hekimlerinin oral profilaksinin bir parçası olarak uygulanabilen bir işlemdir. Peki, diş yüzeyindeki çizikler nasıl geçer? Çatlak diş iyileşir mi?

Diş yüzeylerini kusursuz ve parlak hale getirmek için pürüzsüzleştirici bir işlem uygulanabilir. Yumuşak bir yapıya sahip olmasını, çizik, tortu ve lekelerin profesyonel olarak çıkarılmasını sağlayabilir. Diş yüzeyindeki çizikleri kaldırma ve parlatma sırasında plak, biyofilm, lekeler ve elde edilen pellicle kaldırılabilir. Diş yüzeyini pürüzsüzleştirme dikkate alındığında hastaların beklentilerini anlamak önemlidir. Bu tip hastalar için öncelik dişlerinin görünüşü ve verdiği histir. Tat alma hastanın bakış açısının bir sonraki önemli faktörlerinden biridir. Çatlak diş ise tanımlanmamış kırık, ikiye ayrılmamış ve yeşil dal kırığı olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yemek yedikten sonra yiyecek parçaları kaçar ve sürekli temizlenme isteği duyulabilir. Zaman zaman şiddetli ağrılara neden olabilir. Çatlak diş sorunlarına genellikle kanal tedavisi uygulanarak boşluk doldurulur ve bu sorunun önüne geçilebilir.

DİŞLERİ FIRÇALARKEN DİKKAT

Dişleri bastıra bastıra sert bir diş fırçası ile fırçalamak dişlerin temizlendiği anlamına gelmez. Fırçalamadaki neden ağzın hijyenini sağlamak ve ferah bir nefese sahip olmaktır. Dişleri fazla kuvvet sarf ederek fırçalamak diş minesinde aşınmaya ve çiziklere neden olabilir. Dişin alt tabakasının ortaya çıkması dişin sararmasına ve diş eti hassasiyeti yaşanmasına neden olabilir. Dişleri fırçalarken yumuşak başlıklı bir fırça ile dişler fırçalanmalı ve çizik oluşumu engellenmelidir. Pürüzsüz dişler arzulanıyorsa diş hekiminden yardım alınarak bir takım yöntemler uygulanabilir.