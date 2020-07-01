Dişler günde kaç kez fırçalanmalı?

Sağlıklı bir diş eti ve bembeyaz dişler için her gün düzenli olarak diş fırçalamak dişlerde oluşan bakteri ve plakları önlemeye yardımcı olur. Özellikle şekerli yiyecekler tüketildikten sonra plak ve bakteriler diş minesine saldırarak dişlerin zarar görmesine, tartar birikimine ve diş eti hastalığına sebep olan iltihaplanmalara neden olabilir. Bu nedenle diş sağlığını korumak ve oluşabilecek zararları önlemek için her gün dişlerin temizliği yapılmalıdır. Peki dişler günde kaç kez fırçalanmalıdır? İşte yanıtları...

Yanlış diş fırçalama yöntemi ve dişleri günde 3 kereden fazla fırçalamak gibi bazı nedenler diş eti çekilmesine yol açabilir. Ayrıca dişleri fırçalama esnasında yapılan en büyük hatalardan biri olan fazla bastırarak fırçalama yöntemi dişlerin temizliğinden çok “fırça çürüğü” adı verilen aşınmalara neden olabilir. diş minesi aşındığında altından sarı tabaka ortaya çıkar ve dişlerde sararma problemleri ortaya çıkar. Dişler günde en az 2 defa 2 dakika olacak şekilde kahvaltıdan önce ve akşam yatmadan önce temizliği yapılmalıdır. Diş temizliği esnasında dilin üst tabakasının da nazikçe temizliği yapılmalıdır.

DİŞLERİNİZ İÇİN DOĞU FIRÇA KULLANIMIN ÖNEMİ

Birçok insan sert kıllara sahip diş fırçalarının daha iyi temizlediğini düşünür. Ancak sert kıllara sahip diş fırçaları dişlerinizin yıpranmasına neden olabilir. Yumuşak başlıklı fırçalar diş temizliğinde önerilen ve etkili temizlik sağlayan fırçalardır.

DİŞ FIRÇASI NE SIKLIKTA DEĞİŞTİRİLMELİDİR?

Diş temizliğiniz için iyi bir fırçaya sahip olduğunuzda vazgeçmek zor olabilir. Ancak kıllarda yıpranma, renk değişikliği ve eğilip bükülmeler fırçanızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Diş fırçanız yıprandığında etkisini kaybetmeye başlar. Bu nedenle 3-4 ayda bir diş fırçalarının değiştirilmesi tavsiye edilir.

NEDEN DİŞ ETLERİNİ FIRÇALAMALIYIZ?

Diş etlerinden ziyade diş ile damağın birleştiği hattın fırçalanması ağız sağlığı için oldukça önemlidir. Diş ve diş etleri arasında bulunan oluk, bakterilerin en kolay zarar verebileceği alandır. Dişler fırçalanırken dişlerinizin tüm yüzeyinin fırçalanması gerekir.