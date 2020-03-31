Yanlış hizalanmış ve çarpık dişler birçok kişinin ortak sorunudur. İskeletsel bir problem olmadığı sürece çarpık, yamuk ve ayrık dişler ortodonti tedavisi ile her yaşta tedavi edilebilir bir durumdur. Dişlerinin yamukluğunun verdiği rahatsızlıktan kurtulmak ve daha orantılı dişlere sahip olmak isteyenler ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Peki,dişler neden eğilir? Yamuk dişler nasıl tedavi edilir?

Mükemmel hizalanmış dişler daha iyi hissetmenize ve gülümsemenize çekicilik ve kişilik katar. Dişlerinizin yamukluğu sizin konuşma, yemek yeme gibi durumlarda zor anlar yaşamanıza neden oluyor ve daha estetik bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız tıbbi yardım alarak yeniden yamuk dişlerin hizalanmalarını sağlayabilirsiniz.

DİŞLERDE ÇARPIKLAŞMA NEDENLERİ

Süt dişleri ya da kalıcı dişlerde yamulmalar ve çarpıklıklar görülebilir. Çocukların bebeklik döneminde emzik ya da baş parmak emmeleri gibi uzun süren alışkanlıklar dişlerin dışarı itilmesini ve yamulmasına neden olur. Aynı zaman da genetik etmenlerde yamuk dişlerin oluşmasında büyük rol oynar.

YAMUK DİŞ TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Yamuk dişler için tel, braket ve düzeltici plaklar çapraşık dişlerin tedavisi için kullanılan en bilindik yöntemlerdir. Bunların yanı sıra invisalign tedavisi ile çapraşık dişlerinizin tedavisini daha kısa sürede sağlayabilirsiniz. İnvisalign yöntemi ile tedaviniz dışarıdan fark edilmez ve sonuç olarak daha estetik bir diş yapısı sağlar. Bununla birlikte şeffaf düzelticiler hastanın diş yapısına uygun 3 boyutlu özel bilgisayarlı yöntemlerle hazırlanır. İnvisalign tekniğinde her plak 2 hafta kullanılır ve 2 hafta aralıklarla yeni düzelticiler takılır. Her 2 haftada bir dişlerin düzelmesi için küçük değişimler yapılarak dişlerde değişim sağlanır. Dişlerdeki yamukluğa bağlı olarak tedavi yaklaşık 9-15 ay sürer.