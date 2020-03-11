Dişlerde asit aşınması nedir? Diş aşınmasından korunma yolları…

Yiyeceklerin yanında severek tükettiğimiz asitli ve soğuk içecekler başta dişler olmak üzere sağlığa birçok zararı bulunur. Dişlerde oluşan asit alışması da bu zararlardan biri. İşte dişlerde asit aşınması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Her ne kadar zararlarından birçoğumuz haberdar olsak da içmekten kendimizi alıkoyamadığımız asitli içecekler dişlerde büyük sorunlar yaşanmasına hatta diş kayıplarına neden oluyor. Peki dişlerde asit aşınması nedir ve dişlerdeki asit aşınmasından nasıl korunabiliriz? İşte dişlerinizi asit erozyonundan koruma yöntemleri…

ASİT EROZYONU NEDİR?

Asit erozyonu dişlerde aşınma anlamına gelir. Bakteri kökenli olmayan asitler tarafından kimyasal çözünme nedeniyle diş yapısında büyük hasarlar meydana gelmesi olarak tanımlanır. Günümüzde çok sık karşılaşılan diş erozyonunun zararlı etkilerine karşı büyük bir bilinçsizlik vardır. Bu özellikle meyve suları ve asitli içeceklerinden kaynaklanan erozyonla ilgilidir. Meyve suları sağlıklı olarak görülse de emayeye zarar vererek zamanla içine ilerleyebilirler ve bu durum dişlere donuk sarı bir görünüm vermesinin yanı sıra dişlerde aşırı duyarlılığa yol açar.

DİŞ AŞINMASINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Asitli içecek ve yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Tükettiğiniz takdirde ise dişleriniz fırçalamak, süt ya da yoğurt yemek asidin eşitlenmesini sağlar ve asit erozyonunu engellemeye yardımcı olur. Tükettiğiniz yiyeceklere dikkat etmeniz hazır meyve suları, greyfurt, portakal suyu, çilek ve asitli içeceklerden kaçınmanız gerekir. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, diş hekimini belli periyodlarda ziyaret etmek ve dişlere zarar verecek her türlü yiyecek ve içeceklerden uzak durmak asit erozyonunun oluşmasını engeller ve böylelikle dişlerinizin daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.