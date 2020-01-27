Hepimiz inci gibi beyaz dişlere sahip olmak isteriz ancak tükettiğimiz bazı gıdalar dişlerimize büyük zararlar verebilir. Beslenme hayatımızda büyük önem taşır bu nedenle diyetimize özen göstermek hem dişlerimiz hem de sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Peki, dişleri beyazlatan yiyecekler nelerdir?

Dişlerdeki sararmalar ve çürümeler hepimiz için can sıkıcıdır ve belki de bu yüzden her fotoğraf karesinde gülüşümüzü istemeden saklayabiliriz. Beyaz dişlere kavuşmak göründüğü kadar kolay olmasa da, düzenli diş bakımı dişlerin hasar görmesini engellemeye yardımcı olur. Günde 2 defa dişlerimizi fırçalamak ağız hijyenini korur ve sağlıklı diş ve diş etlerini kavuşmanızı sağlar.

Dişlere zarar veren besinlerin yanı sıra dişleri doğal rengine kavuşturmaya yardımcı bazı gıdalar da vardır. Bu gıdaları tüketirken bile dişlerinizde temizlik sağlayabilirsiniz. İşte daha beyaz dişler için mutfağınızda bulunan sağlıklı yiyecekler…

ELMA

Elmayı sadece çiğnemek bile dişlerinizi fırçalamış hissi verebilir. İçeriğindeki fazla su miktarı tükürük bezlerini çalıştırarak dişlerin beyazlamasına yardımcı olabilir.

PEYNİR

Peynir kalsiyum ve fosfor gibi mineraller ve diş minesini koruyan proteinler ile dişlerinizin güçlü tutmaya yardımcı olabilir.

ÇİLEK

Çilek malik asidi içeren özelliği ile diş yüzeyini temizleyerek ağız sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Çileği yiyerek ya da dişlerinize sürerek dişlerinizi rengini koruyabilirsiniz.

BROKOLİ

Brokoli, lif bakımından zengindir ve bol miktarda tüketmek ağızdaki iltihapları azaltmaya yardımcı olur. Çiğ brokoli dişlerinizi temizler ve parlatır.