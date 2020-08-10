Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kilo vermek ve daha fit bir görünüme kavuşmak isteyenlerin diyet listelerinde olmazsa olmaz besinlerden biri olan kuru yemiş, tok tutucu özelliği ile bilinen sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Peki, diyette hangi kuru yemişler yenebilir?

Birçok çeşide sahip kuru yemişler kurutularak ya da işlenerek sofralarda yerini alarak lezzetleri ile de günün her saatinde tüketilebileceğimiz besinler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kilo aldırmayan hatta sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olacak bazı kuru yemişlerin hangileri olduğu akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Diyet listelerinde sıklıkla yer alan kuru yemişler, metabolizmanın hızlanmasını ve bu sayede daha fazla yağ yakımını sağlar. Ayrıca çekilmez diyetlere renk katan besleyici yiyeceklerdir. Birbirinden farklı kalorilere sahip olduklarından diyet yaparken ne kadar yediğinize dikkat etmeli ve bazı kuru yemişlerden ise mutlaka kaçınmalıdır. İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen kuru yemişler diyet esnasında tüketildiğinde daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki diyette hangi kuru yemişler yenebilir? Kilo vermenize yardımcı olan kuru yemişler hangileridir? İşte tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BADEM (575,5 KCAL)

Diyet yapanların tüketebileceği atıştırmalıklar arasında yer alan badem, yüksek protein kaynağı özelliği ile bilinir. Bu nedenle spor yapanlar için ideal bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki E vitamini ve magnezyum açısından oldukça sağlıklı, diyet yapanlar için ise uzun süre tok tutucu özelliğe sahiptir.

FINDIK (628 KCAL)

Fındık sağlıklı bir besin olduğu kadar iyi bir protein ve yağ kaynağıdır. E vitamininden zengin olan fındık vücudu mikroplardan arındırmaya yardımcı olur. Sinir sistemine olumlu katkılarından dolayı diyet yapanların uygun miktarda tüketilmesi önerilir.

KURU KAYISI (260 KCAL)

Vitamin ve lif açısından zengin olan kuru kayısı kalorisi düşük, tok tutucu, kilo verdirici harika bir besindir. Tatlı ihtiyacınızı gidermeye ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olurlar. Bağırsak düzenlenmesine büyük etkisi olan kuru kayısı diyet yapanların her gün tüketilmesi önerilen yiyeceklerdendir.

CEVİZ (654,4 KCAL)

Ceviz beyin sağlığına olumlu etkileri ile bilinir ve üçte ikisi sağlıklı yağlardan oluşan mükemmel bir atıştırmalıktır. Protein, lif oranı yüksektir ve diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği besinler arasında ceviz de yer alır.

KURUTULMUŞ ELMA

Kurutulmuş meyveler daha fazla antioksidan ve daha fazla lif içeriğine sahiptir. Bir fincan kurutulmuş elma yaklaşık 200 kalori içerir. Lif içeriği yüksek olduğundan günlük lif ihtiyacınızın %30'unu karşılamanızı sağlar ve diyet yaparken tüketebileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alır.