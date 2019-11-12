Yaşlandıkça cilt kolojen seviyesini yitirerek doğal olarak yumuşaklığını ve canlılığını kaybetmeye başlar. Bununla birlikte önlem almak adına güneş kremi kullanımı, düzenli uyku almak cildin gençleşmesine yardımcı olabilecek birkaç basit yaşam tarzı değişikliği yapılabilir. İşte doğal yollarla gençleşmek için etkili 5 yöntem…

Cildiniz için maske, serum ve nemlendirici kullanmadan önce cilt tipinizi bilmeniz gerekir. Normal ciltler sorunlu değildir ve en belirgin özelliği hassas olmamasıdır.Kuru cilt pürüzlüdür ve deride pul pul dökülme olabilir. Hassas ciltler ise bazı ürünleri kullandığınız anda yanama hissi ve kaşıntı yapabilir.

Karma cildin bazı bölgeleri yağlı bazı bölgeleri ise kurudur.

Cilt zamanla elastikiyeni kaybederek kırışıkların oluşmasına neden olabilir. Cilt için bir rutin oluşturmak cilt sorunlarını ortadan kaldırabilir ve cildin erkenden yaşlanma sorununun önüne geçebilir.

İşte doğal yollarla gençleşmek için etkili 5 yöntem;

1.TEMİZLEME RUTİNİ OLUŞTURUN: Cildin düzenli olarak temizlenmesi bakteri oluşumun engeller ve sivilce ve siyah noktaların oluşumunu azaltır.

2.Cildinizi temizleyici bir jel ile temizleyebilirsiniz: Günde iki defa cilt temizliği yapmak yeterli olabilir. Cildi fazla yıkamak kurumasına neden olabilir. Yatmadan önce makyajınızın temizliğinden emin olmalısınız. Makyaj gözenekleri tıkar ve cilt problemleri yaşamanıza neden olabilir.

3.TONİK UYGULAYIN: Cilt toniği, yağın emilmesine ve biriken kirin giderilmesine yardımcı olur. Nemlendirici kullanmadan önce uygulamak gerekebilir. Sabah ve akşamları yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinizi yumuşatacak bir tonik kullanın. Toniği az miktarda pamuğa damlatın ve nazikçe yüzünüzü ovun. Pamukta kir kalmayana dek işlemi uygulamayı devam ettirebilirsiniz.

4.NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN: Cilt tipiniz nasıl olursa olsun cildinizin neme ihtiyacı vardır. Gözenekleri tıkamaması için az yağlı nemlendirici kullanın.

5.SAĞLIĞINIZ KORUYUN: Yaşam tarzınız görünümünüzü büyük oranda etkiler. Sağlıklı alışkanlıkların rutinini koruyarak cildinizin sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

– Cilt sağlığınız için her gün mutlaka 8-10 bardak su içmelisiniz.

– Düzenli uyuyun.

– Egzersiz yapın.

– Vücudunuz için gerekli besinleri düzenli olarak tüketmeye özen göstermelisiniz.