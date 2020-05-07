Doğal yöntemlerle tırnak nasıl uzatılır? Tırnak uzatan kür tarifleri…

Zayıf ve kırılgan tırnaklarınızı uzatmak güçlü ve bakımlı tırnaklara sahip mi olmak istiyorsunuz? Defalarca denemenize rağmen başaramadıysanız bu sorunu evinizde doğal yöntemlerle kısa sürede giderebilirsiniz. Peki, doğal yöntemlerle tırnak nasıl uzatılır?

Tırnaklar çoğu canlıda bulunan parmak uçlarının dış kısmını kaplayan set bir tabakadır ve keratain adı verilen sertleşmiş proteinden meydana gelir. Herkeste farklı tırnak yapısı olmakla birlikte mevsim koşullarına, kalıtsal özelliklere ve özel bakıma göre tırnaklarda değişiklikler yaşanır. Stres, vitamin eksikliği, tırnak yeme gibi sorunlar tırnaklarda zayıflama, kırılma ve soyulma gibi problemlere yol açar. Aynı zamanda tırnaklarınızın çabuk kırılmasından, zayıf ve güçsüzlüğünden şikayciyseniz şunlardan kaçınmanız gerekir;

TIRNAKLARINIZI SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Tırnaklarınızı sert sabunlarla yıkamak onları daha zayıf ve kırılgan yapabileceği için ellerinizi yıkarken yumuşak içerikli sabunlar kullanın.

-Ellerinizin kuruladığınız havlunun da yumuşaklığı önemlidir. Ellerinizi yumuşak bir havlu ile nazikçe kurulayın.

-Tırnaklarınıza sürekli oje sürmek ve cila çıkarıcı ürünler kullanmak hem sararmalara hem de zayıflamalara neden olur.

-Tırnaklarınızla bir şeyler açmamaya ve onları zorlayacak durumlardan kaçının.

-E vitamini ve Biotin takviyesi tırnaklarınızın besler ve kırılmaların önüne geçer. Bu vitaminlerden faydalanın.

Sağlı ve güçlü uzayan tırnaklar güzel eller için ilk adımdır ve bütün havanızı bir anda değiştirirler. Dilediğiniz gibi şekil verebilir istediğiniz görünüme kolaylıkla kavuşturabilirsiniz. İşte evde doğal yollarla tırnaklarınızı güçlendiren bazı yöntemler…

TIRNAKLARINIZI HIZLICA UZATACAK SİRKE KÜRÜ

MALZEMELER



Bir tas ılık su

Bir tatlı kaşığı sirke

Bir çay kaşığı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı limon suyu

Bir çorba kaşığı tuz

UYGULANIŞI

Hazırladığınız tüm malzemeleri bir tas ılık suyun içine ilave edin. Ellerinizi bu suyun içinde ne kadar tutarsanız o kadar yararlı olacaktır. 10 gün boyunca her akşam sirke kürünü uygulayarak güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

MALZEMELER



Çeyrek çay bardağı Hindistan cevizi yağı

Çeyrek çay bardağı bal

3 damla biberiye yağı

UYGULANIŞI

Malzemeleri yavaşça bir kabın içine dökün ve mikrodalgada 20 saniye ısıtın. Tırnaklarınızı bu karışımın içinde 20 dakika bekletin. Haftada 1-2 kere uygulayarak tırnaklarınızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz.